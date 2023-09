Experimente as deslumbrantes luzes do norte na Irlanda

A aurora boreal, um fenômeno natural de tirar o fôlego, pode ser testemunhada em vários locais da Irlanda. Embora a Islândia e o Alasca sejam conhecidos pelas exibições da Aurora Boreal, a Irlanda oferece uma oportunidade única de testemunhar este impressionante espetáculo de luzes. As luzes geralmente aparecem em tons de verde vívido e, às vezes, em tons de rosa, azul e roxo, criando um espetáculo hipnotizante no céu noturno.

David Moore, editor da revista Astronomy Ireland, explica que as chances de ver a aurora boreal aumentam durante o equinócio, que cai em 23 de setembro deste ano. O campo magnético da Terra e a inclinação do planeta desempenham um papel na criação de condições favoráveis ​​para o aparecimento das luzes. Porém, é importante ressaltar que não há garantia de testemunhar esse fenômeno natural.

Os melhores locais para ver as luzes na Irlanda são a costa norte rural e partes da costa de Antrim. Estas áreas proporcionam vistas desimpedidas do Oceano Atlântico sem a interferência das luzes da cidade. Mayo, também situada ao longo da costa atlântica, é outro local recomendado. Porém, se o céu estiver limpo, as luzes podem ser visíveis de qualquer lugar do país.

A formação da aurora boreal começa com explosões solares no Sol, que liberam uma enorme quantidade de radiação no espaço. Essas partículas interagem então com o campo magnético da Terra e são atraídas para os pólos Norte e Sul. À medida que colidem com átomos e moléculas na atmosfera, as cores vibrantes das luzes são criadas.

Para maximizar as chances de ver a Aurora Boreal, é fundamental ficar longe de luzes artificiais. Os moradores das cidades só podem testemunhar grandes exibições, mas aqueles que vivem no campo, longe das luzes brilhantes, podem desfrutar de excelentes vistas. Apesar da imprevisibilidade das luzes, os astrônomos podem prever a sua ocorrência monitorando a atividade solar.

A Astronomy Ireland fornece um serviço de alerta de aurora, oferecendo atualizações diárias sobre as condições do céu, incluindo a probabilidade de ver a aurora boreal. Embora as luzes possam aparecer a qualquer hora da noite, é essencial ter céu limpo para uma visibilidade ideal.

Embora o clima da Irlanda possa ser um desafio com as frequentes nuvens e chuvas, ainda há oportunidades para testemunhar a aurora boreal. Com o pico da atividade solar em 2025, os próximos anos serão especialmente favoráveis ​​para vivenciar esta maravilha natural. Então, prepare-se para uma noite mágica sob o iluminado céu irlandês.

Fontes:

– Revista Astronomy Ireland.