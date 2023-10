Observação Internacional da Noite da Lua 2023: Um Evento Celestial que Vale a pena Assistir

By

Neste fim de semana, sábado, 21 de outubro, milhões de pessoas em todo o mundo se reunirão ao ar livre para testemunhar a beleza do nosso satélite natural, a lua. Este evento anual, conhecido como International Observe the Moon Night, é promovido ativamente pela NASA e tem mais de 3,000 eventos registrados somente na América do Norte.

A razão por trás desse momento específico é a fase atual da lua, que é o primeiro quarto minguante. Esta fase é frequentemente considerada o melhor momento para observar a lua, pois ela é brilhante, mas não muito brilhante, o que a torna perfeita para observadores de estrelas. Além disso, esta fase oferece uma oportunidade única de testemunhar algumas das paisagens mais deslumbrantes da Lua.

Para aqueles que não têm certeza do que procurar, a NASA forneceu mapas lunares para download para cada hemisfério. Estes mapas destacam os principais mares lunares, que são manchas escuras que cobrem cerca de um sexto da superfície da Lua. Embora sejam chamadas de “mares”, essas áreas são, na verdade, planícies basálticas que foram formadas por fluxos de lava após impactos de asteróides.

Embora o olho nu possa detectar facilmente as manchas escuras, o uso de binóculos pode melhorar a experiência. Ao focar no terminador da Lua, a linha que separa o lado escuro do lado claro, os observadores podem testemunhar o jogo de sombras, revelando crateras e cumes de montanhas. A parte sul da lua é particularmente montanhosa, oferecendo um terreno fascinante para explorar.

A Noite Internacional de Observação da Lua também oferece uma oportunidade perfeita para revisitar o histórico pouso da humanidade na Lua. Em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong declarou a famosa declaração: “Base da Tranquilidade aqui. A águia pousou." O local de desembarque, conhecido como Mar da Tranquilidade (Mare Tranquillitatis), é facilmente identificável nesta noite. Outros locais de pouso da missão Apollo também são visíveis, mas alguns podem estar na noite lunar durante este evento.

Além de observar a lua nesta noite especial, a NASA transmitirá uma transmissão ao vivo de duas horas na NASA TV às 7h EDT. Esta transmissão tem como objetivo unir as pessoas em todo o mundo na celebração da observação, ciência e exploração lunar, ao mesmo tempo que promove os programas de ciência e exploração lunar da NASA.

Então, se você estiver fora de casa neste fim de semana, reserve um momento para olhar a lua e apreciar as maravilhas do nosso vizinho celestial. E marque em seus calendários a Noite Internacional de Observação da Lua do próximo ano, marcada para 14 de setembro de 2024.

