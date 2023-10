NASA considera cortes no financiamento para telescópios espaciais Hubble e Chandra

By

A NASA está enfrentando possíveis cortes em sua divisão de astrofísica, o que pode impactar dois grandes programas de telescópios espaciais, de acordo com um relatório recente. O Telescópio Espacial Hubble e o Observatório de Raios X Chandra, que fizeram contribuições significativas para a nossa compreensão do universo, poderão ver reduções no financiamento.

Durante uma apresentação ao comitê de astronomia e astrofísica das Academias Nacionais de Ciências, Engenharia e Medicina dos EUA, Mark Clampin, diretor da divisão de astrofísica da NASA, revelou que restrições orçamentárias podem exigir reduções “não especificadas” no financiamento para esses telescópios. Isto é um esforço para alocar recursos para novos programas na NASA, já que a agência espera que os níveis orçamentários para o ano fiscal de 2024 permaneçam os mesmos do ano anterior.

A divisão de astrofísica solicitou quase 1.56 mil milhões de dólares para o próximo ano fiscal, mas Clampin reconheceu que é improvável obter financiamento total. No caso de cortes orçamentais substanciais, a sua prioridade seria reduzir o financiamento para missões em operações alargadas, que incluem os telescópios Hubble e Chandra.

O Hubble, em colaboração com o Telescópio Espacial James Webb da NASA, é uma ferramenta crucial para a pesquisa e exploração científica. O Chandra, por outro lado, foi lançado em 1999 e não passou por missões de manutenção como o Hubble. Atualmente enfrenta desafios operacionais devido à sua idade.

Embora o Hubble tenha funcionado de forma eficaz, Clampin observou que está em serviço há muito tempo e representa uma parte significativa do orçamento da astrofísica. O Chandra, por outro lado, enfrenta dificuldades e exige esforços cada vez maiores para manter suas operações.

O orçamento proposto para 2024 pela Casa Branca aloca US$ 93.3 milhões para o Hubble e US$ 68.7 milhões para o Chandra. Esses números representam aproximadamente 10% do orçamento total solicitado para a divisão de astrofísica da NASA em 2024.

É importante notar que as decisões de financiamento da NASA ainda estão pendentes de aprovação e ajustes podem ser feitos antes que o orçamento final seja determinado.

Fontes:

– Espaço.com

– SpaceNews