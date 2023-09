A Teoria da Gravidade de Einstein e a Busca por Alternativas

A teoria da gravidade de Einstein, conhecida como relatividade geral, tem sido incrivelmente bem-sucedida há mais de um século. No entanto, a teoria tem suas limitações. Ele prevê seu próprio fracasso nas singularidades do espaço-tempo dentro dos buracos negros e no próprio Big Bang. Embora outras teorias físicas que descrevem as outras forças fundamentais da física tenham sido testadas extensivamente, a relatividade geral só foi testada em gravidade fraca.

Os desvios da relatividade geral não estão excluídos e devem acontecer, segundo os físicos teóricos. A existência de singularidades no espaço-tempo sugere que a mecânica quântica, que se aplica a escalas muito pequenas, deverá resolver estas questões. No entanto, as tentativas de misturar a relatividade geral com a mecânica quântica introduzem desvios da teoria de Einstein.

O modelo Λ-Cold Dark Matter (ΛCDM), que é o modelo padrão da cosmologia, tem sido amplamente aceito. No entanto, é incompleto e insatisfatório do ponto de vista teórico. Nos últimos cinco anos, também enfrentou tensões observacionais, particularmente no que diz respeito à medição da constante de Hubble.

A evidência observacional da aceleração do universo descoberta em 1998 com supernovas do Tipo Ia levou à proposta da energia escura. No entanto, a natureza da energia escura permanece desconhecida e explicações alternativas, como a gravidade modificada, ganharam popularidade.

Há uma grande quantidade de literatura sobre teorias da gravidade alternativas à relatividade geral, incluindo teorias de tensores escalares. Essas alternativas precisam ser testadas por meio de experimentos no sistema solar, da observação de ondas gravitacionais e do estudo de buracos negros.

Ainda é incerto se os desvios da relatividade geral surgem da tentativa de encaixar as observações cosmológicas numa teoria inadequada ou se a energia escura realmente não existe.

