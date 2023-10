Uma nova compreensão de como o câncer se espalha para a coluna

Pesquisadores da Weill Cornell Medicine, na cidade de Nova York, fizeram um avanço significativo na compreensão de por que certos tipos de câncer metastatizam para a coluna vertebral. Há muito se sabe que o câncer de mama metastático geralmente se espalha para a coluna vertebral, causando complicações graves aos pacientes. No entanto, as razões por detrás deste fenómeno não eram claras até agora.

Num estudo recente publicado na revista Nature, Matthew Greenblatt e a sua equipa descobriram um novo tipo de células estaminais que pode estar envolvida na metástase de células cancerosas para a coluna vertebral. Descobriu-se que essas células-tronco, encontradas nos ossos vertebrais, secretam uma proteína chamada MFGE8. Esta proteína atua como um atrativo tumoral, atraindo células cancerígenas para o tecido espinhal.

Os pesquisadores realizaram experimentos em ratos, transplantando células-tronco da coluna vertebral em uma perna traseira e células-tronco de ossos longos na outra. Eles observaram que as células cancerosas viajavam para a minivértebra quase duas vezes mais do que para o pequeno osso longo, indicando a forte atração do MFGE8.

As metástases espinhais podem causar danos graves à medula espinhal, afetando a capacidade do paciente de andar e controlar as funções corporais. Ao compreender os mecanismos por trás desta propagação, pode ser possível desenvolver intervenções para prevenir ou tratar metástases na coluna vertebral.

Embora o bloqueio do MFGE8 possa ser uma abordagem terapêutica potencial, são necessárias mais investigações para compreender completamente as implicações e a eficácia de tal tratamento. Xiang Zhang, biólogo oncológico do Baylor College of Medicine, descreveu esta pesquisa como um “grande avanço” na nossa compreensão das metástases ósseas.

Esta descoberta oferece esperança para pacientes com câncer de mama metastático e outros tipos de câncer que comumente se espalham para a coluna vertebral. Ao desvendar este mistério de longa data, os investigadores aproximam-nos um passo do desenvolvimento de tratamentos eficazes e da melhoria da qualidade de vida das pessoas afectadas por estas metástases.

