A Missão VERITAS: Estudando Vênus com a Ajuda da Islândia

A próxima missão VERITAS da NASA tem como objetivo estudar o planeta Vênus em órbita, desvendando os mistérios escondidos sob seu espesso manto de nuvens. Mas como podem os cientistas preparar-se para explorar um planeta tão hostil e desconhecido como Vénus? Uma maneira é estudar um lugar na Terra que compartilhe características semelhantes. Em agosto de 2023, a equipa científica do VERITAS embarcou numa campanha de campo na Islândia, um país vulcânico com vulcões ativos e terreno acidentado comparável ao que pode ser encontrado em Vénus.

Durante a sua expedição de duas semanas, a equipa internacional de 19 cientistas dos EUA, Alemanha, Itália e Islândia concentrou-se nas características vulcânicas da Islândia, utilizando-as como análogos terrestres para estudar o vulcanismo em Vénus. Eles examinaram depósitos vulcânicos em locais como a região vulcânica de Askja, o campo de lava de Holuhraun e a região de Fagradalsfjall na Península de Reykjanes.

Para complementar as suas observações terrestres, o Centro Aeroespacial Alemão (DLR) coletou dados de radar aéreo usando radar de abertura sintética a bordo de uma aeronave sobrevoando. Os dados do radar recolheram informações sobre as propriedades da superfície, como textura, rugosidade e teor de água, o que pode ajudar a informar o futuro trabalho científico da missão VERITAS.

A sonda VERITAS, que significa Emissividade de Vénus, Ciência de Rádio, InSAR, Topografia e Espectroscopia, utilizará os conhecimentos obtidos no estudo da Islândia para refinar os seus algoritmos e melhorar a sua capacidade de detectar quaisquer alterações na superfície de Vénus desde a anterior missão Magalhães. na década de 1990. Isto é particularmente crucial para identificar a atividade vulcânica no planeta.

Ao utilizar a Islândia como análogo de Vénus, os cientistas esperam obter conhecimentos e conhecimentos valiosos que ajudarão no sucesso da próxima missão VERITAS. As semelhanças geológicas da Islândia com Vénus tornam-na num campo de treino ideal, permitindo aos investigadores prepararem-se para os desafios que poderão encontrar ao explorar o nosso planeta vizinho.

