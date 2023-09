Arquitetura modular permite que o cérebro dos mamíferos controle entradas externas, descobrem os cientistas

By

Os cientistas fizeram uma descoberta inovadora sobre a organização do cérebro dos mamíferos. Através do uso de um sistema experimental que desenvolveu neurônios em superfícies de vidro microfabricadas, os pesquisadores descobriram que o córtex externo do cérebro tem a capacidade de manter o controle sobre suas entradas externas devido aos seus módulos interconectados, mas que funcionam de forma independente.

O córtex, que é a camada externa do cérebro responsável por diversas funções, como percepção sensorial e controle motor, contém um grande número de neurônios. Estas redes neuronais precisam ser capazes de segregar entradas de circuitos especializados enquanto integram entradas de múltiplos circuitos, mas ainda não está claro como o córtex é capaz de suportar estes diferentes paradigmas de processamento.

Para investigar isso, os pesquisadores orientaram os neurônios corticais para formar redes modulares contendo vários subgrupos. Ao estimular esses neurônios desenvolvidos em laboratório usando luz, a equipe observou que redes modulares bem formadas tinham grandes respostas à estimulação luminosa localizada. Por outro lado, redes com menor modularidade responderam excessivamente sincronizadas a todos os estímulos.

Os investigadores também descobriram que o equilíbrio entre a actividade segregada localmente e a actividade globalmente integrada é crucial para o cérebro expandir a sua capacidade de representação de informação com recursos limitados. Esta descoberta não só contribui para a nossa compreensão da estrutura e função do cérebro dos mamíferos, mas também tem implicações para o desenvolvimento de redes neurais artificiais utilizadas na investigação de aprendizagem automática.

No geral, este estudo esclarece como o cérebro dos mamíferos é capaz de controlar entradas externas através de sua arquitetura modular. Ele fornece informações valiosas sobre o intrincado funcionamento do cérebro e sua capacidade de processar informações com eficiência.

