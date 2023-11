Novos insights sobre as origens de estruturas celulares complexas

Há milhares de milhões de anos, a fusão de duas pequenas células teve um impacto profundo no curso da evolução. Este evento notável deu origem à mitocôndria, muitas vezes referida como a potência da célula, que proporcionou uma vantagem energética significativa e abriu o caminho para o desenvolvimento de formas de vida multicelulares complexas. Mas as origens de outras estruturas críticas nas células eucarióticas, como o núcleo e as membranas internas, permanecem um mistério.

Avanços recentes em ferramentas e técnicas permitiram aos biólogos celulares explorar os primórdios dessas intrincadas arquiteturas celulares e lançar luz sobre suas origens potenciais. Uma hipótese predominante é o modelo das “mitocôndrias iniciais”, proposto pelo biólogo evolucionista Bill Martin e seus colegas. Ao contrário das noções anteriores, este modelo sugere que o sistema endomembrana, que abrange várias estruturas de membrana dentro de células complexas, evoluiu logo após uma alfaproteobactéria (o ancestral das mitocôndrias) ter residido dentro de uma célula hospedeira relativamente simples da classe archaea.

De acordo com esta hipótese, as estruturas da membrana podem ter surgido de vesículas liberadas pelo ancestral mitocondrial, semelhante à forma como as bactérias de vida livre liberam vesículas para diversos fins. Com o tempo, essas vesículas tornaram-se especializadas e fundiram-se com a membrana da célula hospedeira, contribuindo para as características eucarióticas observadas nas células hoje.

As vesículas não só serviriam para proteger a célula de espécies reativas de oxigênio nocivas geradas pelo endossimbionte, mas também poderiam ter ajudado a resolver o problema dos íntrons – fragmentos de DNA estranhos da alfaproteobactéria que perturbam genes importantes no genoma da célula hospedeira. As barreiras de membrana fornecidas pelas vesículas e pelo núcleo permitiram o splicing e a tradução adequados do mRNA, evitando a produção de proteínas sem sentido.

Ao reconsiderar e reavaliar hipóteses de longa data, os cientistas estão a descobrir novos conhecimentos sobre as origens de estruturas celulares complexas. Embora os detalhes exatos de como estas estruturas evoluíram ainda possam ser incertos, a investigação em curso neste campo continua a desvendar a fascinante história da evolução celular.

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

1. O que é a mitocôndria?

A mitocôndria é uma organela celular envolvida por membrana que desempenha um papel vital na geração de energia para a célula. Muitas vezes referida como a potência da célula, é responsável pela produção de trifosfato de adenosina (ATP), a molécula que alimenta vários processos celulares.

2. O que são células eucarióticas?

As células eucarióticas são um tipo de células que constituem organismos que vão desde protistas unicelulares até organismos multicelulares complexos, como plantas e animais. Eles são caracterizados por terem um núcleo e outras organelas ligadas à membrana.

3. Qual é o sistema endomembranar?

O sistema endomembranar é uma rede de organelas ligadas à membrana dentro das células eucarióticas que trabalham juntas para sintetizar, transportar e quebrar moléculas. Inclui estruturas como o retículo endoplasmático, aparelho de Golgi, lisossomos, peroxissomos e vacúolos, que são essenciais para vários processos celulares.

Fontes:

- Biologia molecular da célula. Alberts B, Johnson A, et al. 4ª edição. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21054/