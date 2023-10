A existência de mundos aquáticos em sistemas exoplanetários

Este artigo discute a presença de mundos aquáticos em sistemas exoplanetários, concentrando-se nas relações massa-raio e nas composições desses planetas. De acordo com os modelos de formação planetária, os exoplanetas que migram além da linha de neve do disco protoplanetário provavelmente terão núcleos ricos em água gelada. Esses mundos aquáticos podem representar aproximadamente 50% da massa do planeta.

O vale do raio observado dos planetas Kepler, que é bem explicado pela dicotomia atmosférica dos planetas rochosos, sugere a existência de mundos aquáticos com base em medições precisas de massa e raio dos planetas em trânsito. No entanto, determinar as composições do núcleo destes planetas é um desafio devido à semelhança na densidade entre planetas ricos em água gelada e planetas rochosos com atmosferas finas.

Para investigar a presença de mundos aquáticos, os autores combinam diferentes modelos de formação com modelos de escape atmosférico para simular sistemas planetários consistentes com o raio do vale observado. Ao comparar estes planetas simulados com os planetas observados em termos de massa, raio e período orbital, eles podem avaliar a probabilidade de mundos aquáticos na amostra atual.

Os modelos de migração sugerem que uma percentagem significativa de planetas nus, sem atmosferas primordiais de H/He, pode ser rica em gelo de água em torno de estrelas hospedeiras dos tipos G e M. Isto é consistente com as distribuições de raio de massa dos planetas observados. No entanto, prevê-se que a maioria dos mundos aquáticos tenha períodos orbitais mais longos (> 10 dias). Portanto, identificar esses mundos aquáticos através de métodos como velocidade radial e espectroscopia de transmissão seria mais eficaz ao visar planetas com períodos orbitais mais longos.

Em conclusão, esta investigação sugere que os mundos aquáticos provavelmente estarão presentes em sistemas exoplanetários e podem ser identificados com base nas suas relações massa-raio e períodos orbitais. Estudos adicionais utilizando dados observacionais e técnicas espectroscópicas avançadas podem fornecer mais informações sobre a existência e as características destes mundos aquáticos.

Fonte: O artigo “A Existência de Mundos Aquáticos em Sistemas Exoplanetários” de Aritra Chakrabarty e Gijs D. Mulders.