Observe a Noite da Lua: Uma Celebração Celestial no Observatório e Museu Municipal de Ballarat

Na noite de sábado, 21 de outubro, pessoas de todo o mundo se reunirão ao ar livre para participar de uma iniciativa global conhecida como Observe a Noite da Lua. O Observatório e Museu Municipal de Ballarat tem o prazer de participar das festividades e oferecer uma vista espetacular da lua aos moradores da cidade.

Das 7h30 às 9h30, o observatório recebe os visitantes para um passeio pelas instalações, uma apresentação informativa de um astrônomo e a oportunidade de ver a lua através de um poderoso telescópio. De acordo com Judith Bailey, gerente do observatório, este evento foi concebido para promover uma apreciação e uma compreensão mais profunda da Lua, da ciência espacial e da exploração.

O momento deste evento é particularmente auspicioso, já que a lua será um impressionante crescente crescente com apenas sete dias de idade. Esta fase da lua oferece excelentes oportunidades de observação ao longo do terminador, a linha entre a noite e o dia na superfície lunar. Através do telescópio, os visitantes podem experimentar em primeira mão a beleza e os meandros da Lua, um encontro que não pode ser reproduzido simplesmente visualizando fotos online.

O impacto de ver a lua através de um telescópio é profundo, especialmente para as crianças. Bailey destaca as respostas notáveis ​​dos telespectadores e enfatiza a importância de fornecer este serviço comunitário para inspirar as gerações futuras no campo da ciência. O observatório participa ativamente em eventos internacionais e australianos para promover a educação STEM, reforçando o seu compromisso com a comunidade.

Além da Lua, os participantes também poderão vislumbrar Saturno e outros objetos celestes através do telescópio do observatório. Em caso de mau tempo, um passeio virtual no céu noturno será oferecido como alternativa.

A International Observe the Moon Night é patrocinada pela missão Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA e pela Divisão de Exploração do Sistema Solar do Goddard Space Flight Center da NASA. Seu apoio permite que entusiastas e curiosos participem desta celebração celestial única.

Para garantir vaga, as reservas são essenciais e podem ser feitas em trybooking.com/CJFSP. Os ingressos custam US$ 35 para adultos, US$ 25 para portadores de cartão de concessão e estudantes maiores de 18 anos, US$ 15 para crianças de cinco a 17 anos e grátis para crianças de até quatro anos.

Junte-se ao Observatório e Museu Municipal de Ballarat para uma noite encantadora sob as estrelas, onde a lua ocupa o centro das atenções e as maravilhas do nosso universo ganham vida.

Definições:

– Observe a Noite da Lua: uma iniciativa global que incentiva as pessoas a se reunirem ao ar livre e observarem a lua, promovendo o apreço pela ciência e exploração espacial.

– Crescente crescente: a fase da lua em que ela está ficando maior e mais iluminada.