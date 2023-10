Observe a Noite da Lua: Uma Noite de Exploração Lunar

Na noite de 21 de outubro, pessoas de todo o mundo se reunirão do lado de fora para participar de uma iniciativa global chamada Observe a Noite da Lua. Na cidade de Ballarat, o Observatório e Museu Municipal de Ballarat junta-se às comemorações oferecendo uma oportunidade única de ver a lua de perto.

Das 7h30 às 9h30, os visitantes do observatório terão um passeio pelo local, uma apresentação de um astrônomo e a oportunidade de ver a lua através de um telescópio. O evento tem como objetivo promover uma apreciação e uma melhor compreensão da lua, da ciência espacial e da exploração.

De acordo com Judith Bailey, gerente do observatório, esta noite em particular promete ser uma experiência visual excepcional. A lua será um impressionante crescente crescente, com apenas sete dias de idade, criando grandes oportunidades de observação ao longo do terminador, a linha entre a noite e o dia. Bailey enfatiza que ver a lua através de um telescópio é uma experiência completamente diferente de ver fotos online.

O evento no Observatório e Museu Municipal de Ballarat não é apenas para adultos; é também uma oportunidade importante para as crianças verem a lua de perto. Bailey explica que as respostas dos espectadores são notáveis ​​e que estes eventos desempenham um papel crucial em inspirar as crianças a interessarem-se pela ciência.

Além de observar a lua, os participantes também poderão ver Saturno e outros objetos celestes através do telescópio. No entanto, se o tempo estiver nublado, será oferecido um passeio virtual pelo céu noturno.

Observe a Noite da Lua é patrocinado pela missão Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA e pela Divisão de Exploração do Sistema Solar do Goddard Space Flight Center da NASA, ressaltando a importância deste evento global.

Se você tiver interesse em participar, as reservas são essenciais e podem ser feitas através de trybooking.com/CJFSP. Os preços dos ingressos são os seguintes: US$ 35 para adultos, US$ 25 para portadores de cartão de concessão e estudantes maiores de 18 anos, US$ 15 para crianças de cinco a 17 anos e grátis para crianças de até quatro anos.

Fontes:

– Observatório e Museu Municipal de Ballarat