Decodificando as “pernas gordinhas” das lagartas: anatomia versus função

Um artigo recente na Science Advances explora o fascinante mundo das pernas da lagarta. À primeira vista, pode-se supor que as pernas de uma lagarta são simplesmente gordinhas devido ao seu apetite insaciável, mas após uma investigação mais aprofundada, fica claro que essas pernas servem a um propósito completamente diferente.

O que parecem ser pernas rechonchudas de uma lagarta são, na verdade, pernas falsas conhecidas como “prolegs”. Esses pedaços grossos de carne ajudam a lagarta a se movimentar, enquanto as pernas reais, localizadas perto de seu rosto, são dedicadas à metamorfose e eventualmente se desenvolverão nas pernas adultas de uma mariposa ou borboleta.

A ideia de que uma perna pode ser definida tanto pela anatomia como pela função levanta questões filosóficas sobre o que torna uma perna “real”. Uma perna deve ser definida pela sua estrutura física, ou uma perna funcional pode ser classificada como tal mesmo que não possua as características tradicionais de uma perna?

Esta descoberta não é totalmente surpreendente no mundo dos artrópodes, conhecidos pelas suas pernas articuladas. Os insetos e outros artrópodes frequentemente reaproveitam suas pernas para diversas tarefas. Os barqueiros aquáticos transformaram suas pernas em remos, os escaravelhos usam suas pernas como ferramentas de corte e as centopéias domésticas modificaram suas presas semelhantes a pernas para injetar veneno.

No caso das lagartas, essas pernas falsas servem como âncoras, permitindo que a criatura se agarre às superfícies à medida que avança. As lagartas separam e recolocam suas pernas para se impulsionarem para frente, usando almofadas farpadas chamadas crochês na ponta de cada perna para garantir sua aderência. Os genes responsáveis ​​pelo desenvolvimento destas pernas falsas são partilhados com os crustáceos, destacando as ligações evolutivas entre diferentes espécies.

Embora geneticamente falando, o conceito de realidade possa não ter muito significado para esses apêndices, há algo intrigante nessas pernas transitórias. As pernas da lagarta têm vida curta, existindo apenas durante o estágio larval antes de sofrerem metamorfose. Então, da próxima vez que você encontrar uma lagarta, reserve um momento para apreciar esses membros fugazes e sua adaptação única para a locomoção.

Fontes: Avanços da Ciência

Definições:

Proleg: Uma perna falsa encontrada em uma lagarta, que é usada para movimento.

Uma perna falsa encontrada em uma lagarta, que é usada para movimento. Pernas torácicas: As pernas reais de uma lagarta, localizadas perto de sua face, que eventualmente se transformarão nas pernas adultas de uma mariposa ou borboleta.

As pernas reais de uma lagarta, localizadas perto de sua face, que eventualmente se transformarão nas pernas adultas de uma mariposa ou borboleta. Gancho: Uma almofada farpada presente na ponta da perna de uma lagarta, que ajuda a garantir sua aderência nas superfícies.

Uma almofada farpada presente na ponta da perna de uma lagarta, que ajuda a garantir sua aderência nas superfícies. Artrópodes: Filo de animais invertebrados caracterizados por pernas articuladas.