Quando foram formados os primeiros continentes do Universo?

Num estudo recente intitulado “Quando surgiram os primeiros exocontinentes?”, Jane Greaves, professora de astronomia na Universidade de Cardiff, explora a formação de continentes no Universo. Os continentes não são estacionários; eles “flutuam” no topo do manto terrestre devido ao calor do núcleo do planeta. Esse movimento constante dos continentes é o que leva a fenômenos como as placas tectônicas.

Greaves pretendia compreender quando se formaram os primeiros continentes e como esta informação poderia auxiliar na procura de mundos habitáveis. Ao examinar a presença de placas tectônicas em planetas rochosos, ela tentou traçar a probabilidade de existirem continentes. O calor desempenha um papel crucial neste processo, uma vez que planetas com um núcleo suficientemente aquecido têm maior probabilidade de ter placas tectónicas ativas.

Com base no seu estudo das estrelas e da formação planetária, Greaves determinou que as placas tectónicas da Terra começaram há aproximadamente 3 mil milhões de anos, ou seja, cerca de 9.5 mil milhões de anos após o início do Universo. Ela também descobriu que os primeiros continentes apareceram em estrelas de discos finos, que são relativamente mais jovens e têm maior metalicidade, aproximadamente 2 mil milhões de anos antes dos continentes da Terra. Em contraste, estrelas de discos espessos, que são mais velhas e pobres em metais, indicaram a existência de continentes cerca de 4 a 5 mil milhões de anos antes da Terra.

Curiosamente, Greaves descobriu que os continentes se formam a um ritmo mais lento noutros planetas em comparação com a Terra. A presença de uma quantidade ideal de calor é necessária para iniciar a formação do continente. Portanto, Greaves sugere que estrelas com metalicidade inferior à do Sol poderiam potencialmente levar à descoberta de exoplanetas habitáveis ​​com continentes.

Este estudo abre novos caminhos para os astrónomos explorarem e aumenta a nossa compreensão da formação de continentes no Universo. Ao estudar os sistemas planetários e as condições necessárias para a formação dos continentes, os cientistas podem procurar mundos habitáveis ​​além do nosso.

