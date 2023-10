Chandrayaan-3: uma missão bem-sucedida com soluços momentâneos

Chandrayaan-3, a missão lunar indiana, foi aclamada como um sucesso, apesar de ter enfrentado alguns pequenos contratempos. Dois dias após o pouso do módulo de aterrissagem Vikram e do rover Pragyan na Lua, um instrumento a bordo do rover sofreu um apagão momentâneo. Santosh Vadawale, investigador principal do Espectrômetro de Raios X de Partículas Alfa (APXS), explicou que o apagão foi causado pela adição tardia de um recurso de segurança, que inadvertidamente desligou o comando do APXS. No entanto, a falha foi rapidamente corrigida e o instrumento conduziu com sucesso análises in-situ do solo e das rochas da Lua.

Ao contrário dos relatos que afirmam que se esperava que o módulo de aterrissagem Vikram e o rover Pragyan acordassem durante o segundo dia lunar, Vadawale esclareceu que eles nunca foram projetados para isso. Discursando numa sessão no Instituto Tata de Pesquisa Fundamental (TIFR), Vadawale enfatizou que a missão foi de fato um sucesso total. Ele afirmou ainda que as cargas úteis do Chandrayaan-3 forneceram excelentes dados científicos, com o APXS produzindo informações fantásticas que estão atualmente sendo analisadas em detalhe.

A missão Chandrayaan-3 marcou, sem dúvida, um marco significativo nos esforços de exploração espacial da Índia. As falhas encontradas durante a operação da missão são típicas de missões tão complexas e não ofuscam as suas realizações. O funcionamento bem sucedido do APXS e os valiosos dados científicos recolhidos da superfície da Lua contribuem para o avanço da nossa compreensão da geologia lunar e abrem caminho para futuras missões lunares.

