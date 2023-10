Desvendando os segredos das regiões de nascimento de estrelas: um vislumbre do interior da nebulosa Carina

As nebulosas de formação de estrelas sempre fascinaram os astrónomos, mas a sua natureza ocupada e a presença de nuvens de gás e poeira tornam difícil observar a ação que ocorre no seu interior. No entanto, graças aos avanços tecnológicos, uma equipa de investigadores fez recentemente descobertas inovadoras sobre a Nebulosa Carina utilizando o Atacama Large Millimeter Array (ALMA).

Liderado por Ph.D. Estudante Geovanni Cortes-Rangel do Instituto de Radioastronomía y Astrophysíca no México, a equipe concentrou sua atenção nos Pilares da Nebulosa Carina, uma área conhecida por sua intensa atividade de nascimento de estrelas. Nesta região, dois aglomerados estelares massivos, Trumpler 14 e Trumpler 16, dominam a cena, emitindo poderosa radiação ultravioleta.

Ao estudar os fluxos moleculares, ou jatos, que emanam de objetos dentro dos pilares, os investigadores conseguiram obter informações sobre os processos que ocorrem neste berçário de nascimento de estrelas. A radiação das estrelas quentes do tipo O nos aglomerados estelares ilumina e esculpe os pilares de poeira, revelando a presença de protoestrelas, discos protoplanetários e jatos. Estes ambientes extremos oferecem uma oportunidade única para estudar a formação de estrelas recém-nascidas por trás do véu de gás e poeira.

Uma das principais descobertas do estudo foi a medição das massas dos discos circunstelares em torno das estrelas recém-formadas, bem como a extensão dos fluxos ou jatos moleculares. A equipe descobriu que as fontes desses jatos são protoestrelas de massa baixa ou intermediária. À medida que estas estrelas infantis se formam, o material que cai é aquecido e ejetado num fluxo bipolar ao longo do eixo de rotação da protoestrela. As colisões com o gás e a poeira circundantes excitam os gases nas nebulosas e fazem com que elas se iluminem.

Esses jatos, que podem atingir velocidades de centenas de milhares de quilômetros por hora, são conhecidos como Objetos Herbig-Haro. Nomeados em homenagem aos astrónomos George Herbig e Guillermo Haro, que primeiro os estudaram extensivamente, estes objetos são componentes essenciais do processo de nascimento de estrelas.

Ao analisar os dados do ALMA, os investigadores identificaram várias fontes compactas que emitem radiação com comprimento de onda milimétrico, conhecidas como objetos Herbig-Haro. Eles também detectaram saídas de monóxido de carbono associadas a esses objetos. Um objeto particularmente notável é o HH 666, que apresenta jatos retorcidos que se estendem por 10 anos-luz e criam grandes choques em arco após o impacto com a nebulosa circundante.

As descobertas feitas na Nebulosa Carina fornecem informações cruciais sobre a formação estelar e a evolução dos discos circunstelares e protoplanetários. A acção de fotoevaporação dos fluxos das estrelas bebés está gradualmente a erodir os pilares, causando potencialmente a sua destruição dentro de 100,000 a um milhão de anos. Como resultado, os discos circunstelares expostos podem transformar-se em discos protoplanetários, preparando o terreno para a potencial formação de planetas.

O estudo também sugere que, apesar do ambiente severo de radiação, pode permanecer na região massa de poeira suficiente para apoiar a formação planetária. Os pesquisadores estimaram que poderia haver entre 0.01 e 0.7 massas solares de material sobrando, fornecendo os ingredientes necessários para o nascimento dos planetas.

À medida que a nossa compreensão das regiões de nascimento de estrelas se aprofunda, obtemos informações valiosas sobre os processos que moldam o nosso universo. A Nebulosa Carina continua a ser um local cativante para os astrónomos, oferecendo um vislumbre do misterioso mundo da formação estelar e de potenciais sistemas planetários.

Perguntas frequentes

O que são objetos Herbig-Haro?

Objetos Herbig-Haro são nebulosidades brilhantes encontradas em nebulosas maiores e estão associadas a estrelas recém-nascidas. Eles são formados quando jatos de gás e poeira das protoestrelas colidem com a nebulosa circundante, excitando os gases e fazendo-os acender.

Como os jatos contribuem para a formação de estrelas?

Os jatos desempenham um papel significativo no processo de formação estelar. À medida que as protoestrelas se formam, o material que cai é aquecido e ejetado em um fluxo bipolar ao longo do eixo de rotação da protoestrela. Estes jatos colidem com o gás e a poeira na região onde nascem as estrelas, criando ondas de choque que podem desencadear mais formação de estrelas e moldar o ambiente circundante.

Os planetas podem se formar em regiões de nascimento de estrelas?

Sim, a formação planetária é possível em regiões de nascimento estelar, como a Nebulosa Carina. Apesar da intensa radiação e da erosão dos discos circunstelares, pode haver massa de poeira suficiente para sustentar a formação de planetas. O estudo sugere que os planetas podem já ter se formado ou estão se formando ativamente dentro da Nebulosa Carina.