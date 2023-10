Estudando árvores preservadas para compreender o risco de terremoto no noroeste do Pacífico

Pesquisadores do US Geological Survey Earthquake Science Center e da Universidade do Arizona estão usando árvores preservadas no noroeste do Pacífico para obter informações sobre o risco de terremotos na região. A equipe coletou árvores que se acredita terem morrido durante grandes terremotos ao longo de falhas geológicas na área de Puget Sound. Ao analisar os anéis das árvores, eles identificaram um pico de carbono-14 dos anos 774-75 dC. Contando até ao anel final nas árvores, determinaram que as árvores morreram entre 923 e 924. Isto sugere que ambas as falhas desencadearam terramotos simultaneamente, ligando as duas falhas e indicando um risco de terramoto mais elevado na área do que se pensava anteriormente.

Esta pesquisa fornece informações valiosas sobre a atividade sísmica no noroeste do Pacífico e ajuda os cientistas a compreender melhor as falhas geológicas da região e o risco de terremotos. Ao estudar o registro geológico, os pesquisadores podem reunir informações de terremotos passados ​​e usá-las para fazer previsões sobre eventos futuros. Compreender o risco de terremotos é vital para o desenvolvimento de planos eficazes de resposta a emergências e para a construção de infraestruturas resilientes.

Fonte: US Geological Survey, Universidade do Arizona

Reconstruindo esmalte dentário

O esmalte dentário é a substância mais dura produzida pelo corpo, mas uma vez que se decompõe, atualmente não há como repará-lo. No entanto, investigadores da Universidade de Washington fizeram uma descoberta emocionante que poderá revolucionar a reparação dentária. Eles descobriram uma maneira de transformar células-tronco em ameloblastos, células responsáveis ​​pela produção do esmalte dentário. Isto estimula a produção de esmalte rudimentar, o que poderia potencialmente levar ao desenvolvimento de “obturações vivas” para remendar cavidades com esmalte real.

No futuro, essas descobertas também poderão ajudar no crescimento de dentes cultivados em laboratório que podem substituir dentes perdidos ou gravemente danificados. Isto proporcionaria uma solução mais natural e duradoura em comparação com implantes dentários ou dentaduras tradicionais. A capacidade de regenerar o esmalte dentário melhoraria significativamente a saúde dentária e a qualidade de vida de muitas pessoas.

Fonte: Universidade de Washington

Dinheiro para o povo

A falta de dinheiro é uma das principais causas dos sem-abrigo. Para explorar o impacto da assistência monetária sobre os sem-abrigo, investigadores da Universidade da Colúmbia Britânica conduziram um estudo onde forneceram uma transferência única e incondicional de dinheiro de 7,500 dólares canadianos a 50 pessoas em situação de sem-abrigo. O estudo descobriu que os beneficiários da transferência monetária gastaram mais em necessidades essenciais, como alimentação, aluguel e transporte. Além disso, ao longo de um ano, passaram menos dias em abrigos e mais dias em alojamentos estáveis.

Este estudo destaca os benefícios potenciais de fornecer assistência monetária direta a pessoas em situação de rua. Ao abordar a questão subjacente da instabilidade financeira, é possível melhorar o bem-estar pessoal e reduzir a dependência de abrigos temporários. É necessária mais investigação para explorar diferentes abordagens para lidar com os sem-abrigo e para desenvolver estratégias mais eficazes para fornecer apoio significativo aos necessitados.

Fonte: Universidade da Colúmbia Britânica

Velocidade postal e participação eleitoral

O voto pelo correio tornou-se cada vez mais popular, especialmente em estados como Oregon e Washington, onde é mais fácil para os residentes votarem. Um pesquisador da Universidade Estadual de Washington examinou como a velocidade do serviço postal local pode afetar a participação eleitoral, especialmente em estados com leis eleitorais mais restritivas. O estudo concluiu que um serviço postal local eficiente aumenta a probabilidade de os indivíduos votarem, especialmente em áreas com regras de votação mais rigorosas.

Os resultados destacam a importância de um sistema eficiente de entrega de correio para garantir que os votos cheguem a tempo e possam ser contados. À medida que o voto por correio se torna mais difundido, é crucial eliminar quaisquer barreiras que possam impedir os indivíduos de participar no processo democrático. Os esforços para melhorar a eficiência dos serviços postais e simplificar o processo de votação podem ajudar a aumentar a participação eleitoral e garantir que a voz de todos seja ouvida.

Fonte: Universidade Estadual de Washington

Perspectiva Meteorológica do Noroeste do Pacífico

Pesquisadores da Portland State University usaram modelos de computador e aprendizado de máquina para prever padrões climáticos futuros no noroeste do Pacífico sob a atual trajetória de aquecimento global. Surpreendentemente, os investigadores descobriram que não se espera que os padrões de circulação atmosférica mais amplos que influenciam o clima local mudem significativamente, especialmente no inverno. Isto significa que os padrões climáticos que vivemos na região podem não sofrer alterações significativas, apesar do aquecimento do planeta.

No entanto, é importante notar que esta investigação se centra em padrões climáticos mais amplos e que impactos localizados, como ondas de calor, tempestades e fenómenos meteorológicos extremos, poderão ainda ocorrer com mais frequência no futuro devido às alterações climáticas. Compreender os potenciais impactos das alterações climáticas nos padrões climáticos regionais é essencial para o desenvolvimento de estratégias para mitigar os seus efeitos.

Fonte: Universidade Estadual de Portland