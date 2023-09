A aurora boreal na Irlanda e na Irlanda do Norte: uma exibição natural espetacular

Se você sempre quis testemunhar o fenômeno de tirar o fôlego da aurora boreal, não precisa se aventurar até a Islândia ou o Alasca. A Irlanda e a Irlanda do Norte oferecem exibições impressionantes da aurora boreal, pintando o céu noturno em verdes, rosas, azuis e roxos vívidos. Embora às vezes as nuvens possam obstruir a visão, noites claras com a atividade solar necessária podem fornecer vislumbres deste espetáculo de luz natural.

Os melhores locais para observar a aurora boreal na Irlanda incluem a costa norte da Irlanda do Norte, a costa de Antrim, Co Mayo na costa oeste, Ashbourne em Co Meath e, potencialmente, a área de Dublin durante fortes exibições. No entanto, os avistamentos não são garantidos, e o próximo equinócio, em 23 de setembro, pode oferecer uma chance melhor devido às condições do campo magnético da Terra e à inclinação do planeta naquele momento.

O processo da aurora começa com erupções solares, erupções no Sol que liberam bilhões de toneladas de radiação no espaço. Estas partículas atingem a atmosfera terrestre cerca de dois dias depois, onde algumas ficam presas no campo magnético do planeta e são atraídas para os pólos Norte e Sul. Ao colidirem com átomos e moléculas na atmosfera, eles criam as cores vibrantes da aurora boreal.

Céu limpo e poluição luminosa mínima são cruciais ao tentar testemunhar a aurora. Viver longe das cidades oferece uma melhor chance de ver as principais exibições, embora mesmo da cidade de Dublin tenham sido relatadas vistas espetaculares. A Astronomy Ireland opera um serviço de alerta de aurora, prevendo quando ocorrerão explosões solares e quando as partículas deverão atingir a atmosfera da Terra.

Os próximos anos são particularmente favoráveis ​​para testemunhar a aurora boreal, uma vez que a actividade do Sol deverá atingir o pico em 2025. No entanto, as condições meteorológicas podem apresentar desafios, com céus nublados muitas vezes obstruindo a visão. Apesar disso, ocorrem noites claras, oferecendo a oportunidade de vivenciar este fenômeno natural inspirador.

