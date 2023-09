A magia da aurora boreal: onde e quando ver a exibição espetacular na Irlanda

A beleza da aurora boreal, um fascinante espetáculo de luz natural, pode ser testemunhada em vários locais da Irlanda e da Irlanda do Norte. Embora não haja garantia de ver este fenômeno impressionante, o próximo equinócio em 23 de setembro pode aumentar suas chances de experimentá-lo. David Moore, editor da revista Astronomy Ireland, explica que durante o equinócio, as condições do campo magnético da Terra e a inclinação do planeta podem levar à exibição da aurora. No entanto, não garante um avistamento; isso apenas aumenta a probabilidade.

Os melhores locais para testemunhar a aurora boreal na Irlanda são a costa norte rural da Irlanda do Norte e Mayo devido à sua proximidade com o Oceano Atlântico. A ausência de luzes nas cidades nessas regiões proporciona uma visão mais clara da aurora. Porém, o céu limpo é essencial para localizar as luzes, independentemente da localização do país.

O processo da aurora começa com erupções solares, erupções no Sol que liberam bilhões de toneladas de radiação no espaço. Essas partículas carregadas atingiram a atmosfera da Terra cerca de dois dias depois e algumas ficaram presas no campo magnético da Terra, criando a aurora boreal quando colidiram com os gases atmosféricos. A intensidade das luzes depende da atividade das partículas e pode estender-se mais para sul do que o normal em raras ocasiões.

Para maximizar suas chances de ver a aurora boreal, é crucial ficar longe das luzes artificiais, pois elas podem obscurecer a visão. Morar em uma vila ou cidade pode limitar a visibilidade das luzes apenas aos principais displays. No entanto, locais no campo sem luzes brilhantes ao norte oferecem uma excelente vista da aurora.

A Astronomy Ireland fornece um serviço de alerta de aurora para prever e informar o público sobre possíveis avistamentos. Os alertas incluem informações sobre a atividade esperada no céu, incluindo a aurora. As luzes do norte podem aparecer a qualquer hora da noite, variando em duração de algumas horas até a noite inteira.

A cobertura de nuvens pode obstruir a visão das luzes, por isso o céu limpo é ideal para testemunhar esta exibição espetacular. Felizmente, os próximos anos são considerados favoráveis ​​para ver a aurora boreal, já que o Sol deverá atingir o seu pico de atividade em 2025.

Fontes: revista Astronomy Ireland