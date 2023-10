Gelo marinho antártico em nível recorde, ameaçando consequências globais

A Antártida registou uma baixa recorde na cobertura de gelo marinho quatro vezes nos últimos oito anos, de acordo com a Australian Broadcasting Corporation (ABC). Ao contrário dos anos anteriores, o gelo não está a formar-se novamente na actual temporada de Inverno, deixando extensas extensões da costa antárctica livres de gelo. É altamente improvável que este fenómeno sem precedentes ocorra naturalmente, como afirma o oceanógrafo físico Edward Doddridge, que o descreve como um “evento cinco sigma” com probabilidades de acontecer aproximadamente uma vez a cada 7.5 milhões de anos.

Os cientistas atribuem o declínio nos níveis de gelo às águas oceânicas mais quentes e aos padrões climáticos de maior energia, o que acelera o processo de derretimento na Antártida. Esta redução na cobertura de gelo tem implicações significativas para o “albedo” da Terra, que é a quantidade de luz reflectida pela superfície do planeta em vez de ser absorvida. Um albedo mais elevado devido a mais gelo retarda o efeito de aquecimento do sol. No entanto, à medida que os níveis de gelo diminuem, o planeta começa a absorver mais calor, levando ao aumento do aquecimento global.

As consequências de um ambiente significativamente mais quente seriam profundas e de longo alcance. A saúde humana, as fontes globais de alimentos, a agricultura e os ecossistemas essenciais como as florestas tropicais seriam todos afectados. O rápido e extenso aquecimento global resultante do derretimento do gelo polar poderá ter efeitos devastadores no planeta.

É crucial abordar a questão do declínio do gelo marinho na Antártida e tomar medidas imediatas para mitigar os impactos do aquecimento global. Isto inclui a redução das emissões de gases com efeito de estufa e a implementação de estratégias para proteger e restaurar a cobertura de gelo. As conclusões desta investigação servem como um alerta para a necessidade urgente de cooperação global e de medidas proactivas para combater as alterações climáticas.

Definições:

– Albedo: Albedo refere-se à quantidade de luz refletida pela superfície da Terra.

– Gelo marinho: O gelo marinho é água do mar congelada que se forma e flutua na superfície do oceano.

Fontes:

– Corporação Australiana de Radiodifusão (ABC)