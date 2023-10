Uma descoberta fascinante sobre os montes de Arrokoth pelo Southwest Research Institute

Um estudo recente conduzido por pesquisadores do Southwest Research Institute revelou uma descoberta intrigante sobre Arrokoth, um objeto transnetuniano que ganhou fama através da sonda New Horizons. O estudo revela que os dois lóbulos de Arrokoth são adornados com montes, cada um com aproximadamente cinco quilómetros de diâmetro. Esses montes dão aos lóbulos uma aparência de framboesa e compartilham características semelhantes, como forma, tamanho, cor e albedo. Esta semelhança sugere fortemente que os montes se originaram de objetos separados que se agruparam para formar os lóbulos de Arrokoth, que se estende por 18 quilómetros de largura.

Arrokoth é classificado como um planetesimal e reside no Cinturão de Kuiper, uma região extensa além de Netuno que abriga remanescentes da formação do sistema solar. Compreender as características dos planetesimais é crucial para compreender os processos que levaram à formação dos nossos planetas atuais. Os dois lóbulos de Arrokoth indicam o “modelo de instabilidade de fluxo” de formação, onde colisões suaves em velocidades lentas permitem que objetos menores se acumulem em objetos maiores. No entanto, a presença de “blocos de construção” uniformes dentro dos lóbulos levanta novas questões relativamente à sua formação.

Alan Stern, investigador principal da missão New Horizons e investigador principal do estudo, sugere que estas descobertas reforçam o modelo de instabilidade de streaming. Se os montes em Arrokoth realmente espelham os blocos de construção dos antigos planetesimais, pode ser necessária uma reavaliação das teorias atuais sobre a formação de planetesimais. Stern apresentou esses resultados na 55ª reunião anual da Divisão de Ciências Planetárias em San Antonio.

Estas descobertas têm implicações para missões futuras, como a Lucy da NASA, que visa explorar os asteróides troianos de Júpiter, e o interceptador de cometas da ESA. Ao examinar estes objetos, os cientistas esperam obter mais informações sobre a composição dos planetesimais e as teorias de formação. Será essencial procurar estruturas semelhantes a montículos nos planetesimais observados durante estas missões para determinar a prevalência deste fenómeno.

Um artigo detalhando essas descobertas foi publicado no The Planetary Science Journal em 26 de setembro.

Fontes:

– Instituto de Pesquisa do Sudoeste

– O Jornal de Ciências Planetárias