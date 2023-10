Descobrindo a antiga tecnologia da madeira: uma nova perspectiva sobre a engenhosidade humana

Arqueólogos da Universidade de Liverpool descobriram evidências inovadoras que desafiam a percepção dos nossos ancestrais como seres primitivos. Liderada por Larry Barham, a equipe fez uma descoberta notável nas Cataratas de Kalambo, na Zâmbia. As escavações revelaram uma estrutura de madeira, juntamente com várias ferramentas, que remonta a surpreendentes 476,000 mil anos.

As descobertas fornecem provas concretas do uso mais antigo conhecido da tecnologia da madeira, enfatizando as capacidades sofisticadas dos primeiros hominídeos. A estrutura, trabalhada com precisão e habilidade, destaca sua capacidade de obter, moldar e utilizar a madeira como um material versátil. Embora a espécie exacta responsável permaneça incerta, o Homo heidelbergensis ou uma espécie semelhante como o Homo naledi são candidatos potenciais.

Estas descobertas têm implicações de longo alcance para a nossa compreensão da sustentabilidade no início da Idade da Pedra, lançando uma nova luz sobre a desenvoltura dos nossos antigos antepassados. A madeira, cuja conservação é escassa, sobrevivendo apenas em condições extremamente secas ou húmidas, desafia a tendência predominante para as ferramentas de pedra durante este período.

O uso intencional da madeira como tecnologia traz à tona questões sobre o progresso humano e nossa relação com o meio ambiente. Tradicionalmente, os primeiros hominídeos eram considerados menos avançados, com a tecnologia e a cultura evoluindo ao longo do tempo. No entanto, a descoberta de Kalambo Falls desafia esta perspectiva linear, mostrando o design, a tecnologia e a criatividade evidentes na construção.

A madeira, em muitos aspectos, supera os materiais de construção modernos pela sua sustentabilidade e baixo impacto ambiental. Ao abraçar “tecnologias atrasadas”, podemos contribuir para um futuro mais verde. Embora existam riscos associados à madeira, como incêndio e decomposição, a apropriação deste material em situações adequadas alinha-se com a tomada de decisões responsáveis ​​para o planeta.

Esta evidência inovadora não só redefine a nossa compreensão do início da Idade da Pedra, mas também nos leva a reconsiderar a nossa percepção dos nossos parentes antigos. Eles não eram selvagens empunhando ferramentas rudimentares, mas sim inovadores e zeladores do ambiente.

