Operador de rede da Califórnia se prepara para declínio na geração solar durante eclipse solar

O Operador de Sistema Independente da Califórnia (CAISO) está antecipando uma redução significativa na geração renovável durante um eclipse solar anular em 14 de outubro. Como a geração movida a energia solar é responsável pela maior parte da oferta durante o pico do meio-dia, espera-se que o eclipse tenha impacto na estabilidade da rede.

As energias renováveis ​​representam aproximadamente 70% do fornecimento durante o pico do meio-dia, com a energia solar contribuindo com mais de 80% da geração renovável. A equipe de previsão de curto prazo do CAISO prevê um declínio de 9.374 GW na geração de energias renováveis ​​em escala de rede durante o eclipse, enquanto a carga bruta aumentará em 2.374 GW.

O eclipse afetará as regiões do Mercado de Desequilíbrio Energético Ocidental (WEIM), com tempos e magnitudes de impacto variados. A Área da Autoridade de Equilíbrio da Califórnia, por exemplo, experimentará obscurecimento solar variando de 68% a 89%, dependendo da localização. Fornecedores de gás interestaduais e intra-estaduais, bem como recursos hídricos e de baterias, serão mobilizados para ajudar nos grandes aumentos na geração.

A CAISO colaborará com o Coordenador de Confiabilidade Oeste, empresas de distribuição de serviços públicos e entidades WEIM para garantir operações de mercado estáveis ​​e operações de sistema confiáveis ​​no dia do eclipse.

O Conselho de Confiabilidade Elétrica do Texas (ERCOT) contará com sua frota de gás para compensar a redução na geração solar durante o eclipse. Outras regiões, como o Noroeste Pacífico, antecipam flutuações na geração e nas cargas, mas não esperam qualquer impacto na fiabilidade.

Desde 2017, a capacidade solar nos EUA cresceu significativamente, tornando o eclipse deste ano mais impactante. A capacidade solar em escala de rede e em telhados do CAISO aumentou em 6.5 GW e 8.55 GW, respectivamente, enquanto a capacidade solar em escala de rede e em telhados do WEIM cresceu em 9.414 GW e 5.720 GW, respectivamente.

O CAISO está avaliando os efeitos do eclipse solar de 2023 com um escopo mais amplo, pois agora oferece serviços de coordenação de confiabilidade para diversas áreas de equilíbrio na Interconexão Ocidental. Com o aumento da interconexão da rede ocidental, as entidades podem utilizar estas conexões e relacionamentos para manter operações confiáveis ​​e otimizar recursos durante o eclipse.

A Califórnia lidera os EUA em capacidade solar, com 17.934 GW instalados até o final do segundo trimestre. A CAISO gerencia o fluxo de eletricidade para aproximadamente 2% da Califórnia e uma pequena parte de Nevada.

Fontes: CAISO, NASA, American Clean Power Association