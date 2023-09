A falta de cientistas negros britânicos: abordando o racismo institucional na ciência

Oficialmente, não há professores negros de química ou física no Reino Unido, o que leva muitos cientistas a argumentar que a ciência do Reino Unido é institucionalmente racista. A Royal Society, a academia científica mais antiga do mundo, pretende mudar esta situação com um novo esquema de financiamento concebido para apoiar estudantes negros de doutoramento na prossecução de carreiras em investigação académica e, eventualmente, tornarem-se professores. O esquema fornecerá até £ 690,000 em financiamento a cinco bolsistas a cada ano.

O Dr. Mark Richards, pesquisador de física e professor do Imperial College London, e o professor Robert Mokaya, especialista em química de materiais da Universidade de Nottingham, lançaram luz sobre esta questão. Embora Mokaya seja professor de química desde 2008, ele não existe oficialmente de acordo com estatísticas coletadas pela Agência de Estatísticas do Ensino Superior (HESA). A HESA arredonda os números para os cinco mais próximos, então Mokaya é arredondado para zero. Embora admita que possa haver outros professores negros de química no Reino Unido, ele ainda não teve a oportunidade de conhecê-los. Tanto Mokaya quanto Richards confirmam que também não existem professores negros de física.

Na área de química, são 520 professores, enquanto na física são 825. A situação é um pouco melhor nas biociências, com cinco professores negros em 1,345, e na engenharia, que tem aproximadamente 20 professores negros em 1,730. No geral, de todas as ciências, existem apenas 70 professores negros, o que representa apenas 0.6% do total. Apenas 10 desses professores são mulheres. Em contraste, os negros representam 4.2% da população em Inglaterra e no País de Gales, de acordo com o último censo.

Existem vários fatores que contribuem para a sub-representação dos cientistas negros. Richards acredita que a falta de consciência das oportunidades disponíveis e a ausência de advocacia constituem grandes barreiras para os grupos marginalizados. Sem redes e apoio, torna-se desanimador para indivíduos talentosos. As estatísticas demonstram claramente que a proporção de pessoas negras na ciência diminui em cada fase da carreira académica, desde os GCSEs até ao cargo de professor.

Richards, cujo interesse pela ciência remonta à sua infância, enfatiza a importância da curiosidade e do apoio na promoção de aspirações científicas. Crescendo em uma casa com apenas um dos pais, ele se lembra de como sua mente curiosa o levou a explorar o funcionamento interno de uma tomada quando era criança. Apesar de inicialmente ter sido rotulado de “criança má”, Richards explica que sua curiosidade e desejo de entender como as coisas funcionam alimentaram sua paixão pela ciência.

A falta de representação negra na ciência é uma questão complexa que requer uma abordagem multifacetada para desmantelar o racismo institucional e promover a inclusão. O esquema de financiamento da Royal Society é apenas um passo para resolver esta disparidade e garantir que os cientistas negros no Reino Unido recebam o reconhecimento e as oportunidades que merecem.

