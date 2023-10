Corrente de jato de Júpiter revelada pelo Telescópio Espacial Webb

O Telescópio Espacial Webb fez uma descoberta notável em Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar. Em julho de 2022, Webb detectou uma intensa corrente de jato passando pelo equador de Júpiter. O jato está viajando a uma velocidade de aproximadamente 320 milhas por hora (515 quilômetros por hora) e está localizado a uma altitude de cerca de 25 milhas (40 km) na estratosfera inferior de Júpiter.

Antes desta descoberta, os astrónomos estavam cientes da existência de jactos leste-oeste na atmosfera de Júpiter. No entanto, a análise deste jato recém-descoberto sugere que a dinâmica interna de Júpiter pode ser mais dinâmica do que se pensava anteriormente. A pesquisa que examina o jato foi publicada na Nature Astronomy.

O Telescópio Espacial Webb, lançado em dezembro de 2021, tem feito observações científicas desde julho de 2022. Capturou imagens vívidas e perspicazes do cosmos, incluindo imagens das auroras luminescentes nos pólos de Júpiter e dos anéis que circundam Urano e Saturno.

As imagens recentes da corrente de jato de Júpiter foram tiradas usando a câmera infravermelha próxima de Webb. Estas imagens revelaram que partes da atmosfera de Júpiter foram perturbadas pelo movimento do jato. O jato foi rastreado através de cisalhamentos de vento visíveis na imagem, que indicavam mudanças nas velocidades do vento em diferentes alturas e distâncias na atmosfera do planeta.

A descoberta do jato perto da tropopausa de Júpiter, a região no limite da sua troposfera, sugere que a circulação atmosférica do planeta em torno do seu equador é mais semelhante à de Saturno do que se sabia anteriormente.

Embora Webb só possa observar Júpiter à distância, as próximas missões, como a Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) da ESA e a Europa Clipper da NASA, fornecerão uma visão mais detalhada do gigante gasoso e das suas luas. Estas missões irão investigar os satélites de Júpiter, incluindo Calisto, Europa e Ganimedes, que se acredita serem satélites oceânicos que poderiam potencialmente sustentar vida extraterrestre.

No entanto, serão necessários vários anos até que estas missões cheguem ao sistema de Júpiter. Espera-se que o Europa Clipper chegue em 2030, enquanto o JUICE está planejado para chegar a Júpiter em 2031. Enquanto isso, podemos apreciar à distância as incríveis fotos capturadas pela câmera infravermelha próxima de Webb.

Fonte: Astronomia da Natureza