Telescópio espacial Webb descobre corrente de jato de alta velocidade na atmosfera de Júpiter

O Telescópio Espacial James Webb da NASA fez uma descoberta emocionante na atmosfera de Júpiter – uma corrente de jato de alta velocidade localizada acima do equador do planeta, abrangendo mais de 3,000 milhas de largura. Esta nova característica fornece informações valiosas sobre as interações entre as camadas da atmosfera turbulenta de Júpiter e destaca as capacidades únicas do telescópio Webb.

Liderada por Ricardo Hueso, da Universidade do País Basco em Bilbao, Espanha, a equipe de pesquisa utilizou dados da Near-Infrared Camera (NIRCam) de Webb, que foram capturados em julho de 2022. O programa Early Release Science do telescópio, liderado conjuntamente por Imke de Pater, da Universidade da Califórnia, Berkeley, e Thierry Fouchet, do Observatório de Paris, tiveram como objetivo capturar imagens de Júpiter em intervalos de 10 horas, ou um dia de Júpiter, usando diferentes filtros para detectar mudanças em pequenas características em várias altitudes do planeta. atmosfera.

As imagens de alta resolução obtidas por Webb surpreenderam os pesquisadores, revelando características nítidas que antes eram observadas como névoas borradas. Ao acompanhar estas características juntamente com a rápida rotação de Júpiter, a equipa obteve uma melhor compreensão da natureza dinâmica da atmosfera do planeta. Especificamente, eles foram capazes de identificar cisalhamentos do vento, ou regiões onde a velocidade do vento muda com a altura ou distância, e rastrear a corrente de jato de alta velocidade.

A atmosfera de Júpiter consiste em múltiplas camadas, e as capacidades únicas de imagem de Webb permitiram aos cientistas analisar diferentes altitudes e isolar a corrente de jato. Esta descoberta oferece informações valiosas sobre a dinâmica atmosférica de Júpiter e serve como um testemunho das poderosas capacidades de observação do Telescópio Espacial James Webb.

