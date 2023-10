Novo estudo revela surpreendente fluxo de jato de alta velocidade em Júpiter

Cientistas que usaram o Telescópio Espacial James Webb e o Telescópio Espacial Hubble da NASA fizeram uma descoberta inovadora no gigante planeta Júpiter. Um estudo recente publicado na revista Nature Astronomy relata a identificação de uma corrente de jato de alta velocidade na estratosfera inferior de Júpiter. Esta corrente de jato, localizada perto do equador, se estende por mais de 3,000 milhas e atinge velocidades de vento de incríveis 320 milhas por hora. Para colocar isto em perspectiva, estes ventos são duas vezes mais rápidos que os encontrados num furacão de categoria 5 na Terra.

A revelação desta corrente de jato de alta velocidade deixou os pesquisadores maravilhados. Anteriormente considerado nebuloso e indistinto, o Telescópio Espacial James Webb forneceu uma clareza sem precedentes, permitindo aos cientistas rastrear as características nítidas deste fenómeno atmosférico turbulento à medida que Júpiter gira rapidamente.

Júpiter, o vizinho colossal da Terra, exibe uma atmosfera em camadas semelhante ao nosso próprio planeta, embora a sua composição e padrões climáticos difiram significativamente. Missões e observações anteriores procuraram descodificar a complexa dinâmica atmosférica de Júpiter, incluindo a famosa Grande Mancha Vermelha e nuvens carregadas de amoníaco.

O que diferencia o Telescópio Espacial James Webb é a sua capacidade de explorar as camadas de maior altitude da atmosfera de Júpiter, situadas entre 15 e 30 milhas acima da cobertura de nuvens do planeta. Esta perspectiva única revelou detalhes indescritíveis e forneceu novos insights sobre os anéis, satélites e atmosfera do gigante gasoso.

A descoberta da corrente de jato de alta velocidade foi possível através de um esforço colaborativo entre o Telescópio Espacial James Webb e o Telescópio Espacial Hubble. Enquanto o primeiro se concentrou em características de nuvens menores, o último se aprofundou nos sistemas de tempestades equatoriais. Ao combinar as suas observações, os cientistas obtiveram uma compreensão abrangente da intrincada dinâmica atmosférica de Júpiter e da estrutura tridimensional das nuvens de tempestade.

A comparação destes dois grandes telescópios espaciais também ajuda a compreender como a velocidade do vento em Júpiter muda com a altitude e gera cisalhamento do vento. Os cientistas envolvidos no estudo antecipam que a força desta corrente de jato recentemente descoberta pode variar consideravelmente ao longo dos próximos anos, fornecendo potencialmente mais informações sobre o padrão estratosférico oscilante de Júpiter.

Esta descoberta inovadora marca um marco significativo na nossa compreensão da dinâmica atmosférica de Júpiter e destaca as incríveis capacidades do Telescópio Espacial James Webb em desvendar os mistérios dos impressionantes corpos celestes do nosso sistema solar.

