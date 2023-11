Melhorando a segurança dos astronautas: dispositivos vestíveis oferecem dicas de orientação no espaço

By

Os astronautas enfrentam numerosos desafios quando se aventuram para além da superfície da Terra, e a desorientação espacial representa um risco significativo para a sua segurança. Tradicionalmente, os astronautas passam por treinamento intensivo para combater esse problema. No entanto, investigadores da Universidade Brandeis, nos Estados Unidos, fizeram uma descoberta inovadora: dispositivos vestíveis equipados com vibrotatores que fornecem sinais de orientação podem aumentar a eficácia dos programas de treino, tornando potencialmente as viagens espaciais mais seguras.

Vivekanand P. Vimal, principal autor do estudo publicado na Frontiers in Physiology, explica que voos espaciais de longa duração podem levar a estressores fisiológicos e psicológicos, tornando os astronautas mais suscetíveis à desorientação espacial. Nesse estado, os astronautas não podem mais confiar em seus sensores internos, dos quais dependeram durante toda a vida.

Os pesquisadores conduziram experimentos usando privação sensorial e um dispositivo de rotação multieixo para simular condições de voo espacial. Os participantes, que foram privados dos seus sentidos naturais, precisavam determinar se os vibrotatores poderiam corrigir sinais enganosos dos seus sistemas vestibulares e se poderiam ser treinados para confiar nesses sinais.

Trinta participantes estiveram envolvidos no estudo, sendo que 10 receberam treinamento no dispositivo de rotação, 10 utilizaram os vibrotatores e os 10 restantes receberam ambos. O treinamento incluiu tarefas que visavam desconectar os participantes de seu sentido vestibular e confiar nos vibrotatores. Os participantes usavam vendas nos olhos e protetores de ouvido enquanto contavam com os vibrotatores, que ficavam presos aos braços e vibravam quando se afastavam do ponto de equilíbrio.

Os resultados mostraram que todos os grupos inicialmente experimentaram desorientação quando enfrentaram condições semelhantes às de um voo espacial. No entanto, aqueles que usaram vibrotatores tiveram melhor desempenho do que aqueles que apenas receberam treinamento. Enquanto o grupo apenas de treinamento lutou contra quedas, controle de equilíbrio e desestabilização acidental, o grupo que recebeu treinamento e vibrotatores teve o melhor desempenho.

Embora os participantes não tenham alcançado o mesmo nível de desempenho do análogo da Terra, este estudo destaca o potencial dos dispositivos vestíveis em voos espaciais. Os investigadores acreditam que, com testes mais extensos, estes dispositivos poderão ajudar os astronautas a aterrar com segurança noutros planetas e fornecer apoio durante caminhadas espaciais.

Perguntas Frequentes:

P: O que é desorientação espacial?



R: A desorientação espacial refere-se à perda de orientação ou consciência da posição e movimento de uma pessoa em relação ao ambiente circundante.

P: Como funcionam os dispositivos vestíveis com vibrotatores?



R: Dispositivos vestíveis com vibrotatores usam vibração para fornecer dicas de orientação aos indivíduos. Os vibrotatores vibram quando o usuário se afasta do ponto de equilíbrio, ajudando-o a manter a orientação e o equilíbrio.

P: Quais foram as conclusões do estudo conduzido pelos pesquisadores?



R: O estudo mostrou que os participantes que usaram vibrotatores tiveram melhor desempenho do que aqueles que apenas receberam treinamento. A combinação de treinamento e vibrotatores produziu os melhores resultados.

P: Como os dispositivos vestíveis podem beneficiar os astronautas em voos espaciais?



R: Os dispositivos vestíveis têm o potencial de aumentar a segurança dos astronautas durante voos espaciais. Eles podem ajudar no pouso seguro em outros planetas e apoiar os astronautas durante atividades fora da espaçonave.

P: Quais são as possibilidades futuras para dispositivos vestíveis em voos espaciais?



R: Se forem comprovados como bem-sucedidos em testes adicionais, os dispositivos vestíveis com vibrotatores poderão ter várias aplicações em voos espaciais, melhorando a segurança e o desempenho dos astronautas.