Novos insights sobre Marte: revelando os segredos do interior do Planeta Vermelho

Numa descoberta importante, as ondas sísmicas resultantes do impacto de um meteorito em Marte ofereceram aos cientistas uma nova perspectiva sobre o enigmático funcionamento interno do Planeta Vermelho. A sonda InSight da Nasa coletou dados que levaram a uma reavaliação substancial da estrutura interna de Marte. Esta informação sísmica inovadora revelou uma camada até então desconhecida de rocha derretida que envolve um núcleo metálico líquido compacto e denso.

Os dados sísmicos revelam um reino oculto de rocha derretida que envolve o núcleo de Marte. Antes desta revelação, os cientistas só tinham observado ondas sísmicas que ricocheteavam no topo do núcleo, nunca o penetrando. O comportamento destas ondas indicou a presença de uma camada de silicato derretido, com aproximadamente 90 quilómetros de espessura, situada na parte inferior do manto – a camada rochosa que fica entre a crosta mais externa de Marte e o seu núcleo. Esta descoberta incrível sugere que Marte, ao contrário da Terra, possui uma camada derretida que envolve o seu núcleo.

Além disso, os investigadores recalcularam o tamanho do núcleo de Marte, descobrindo que o seu volume é aproximadamente 30% menor do que o estimado anteriormente. Com um diâmetro de cerca de 2,080 quilômetros, o núcleo é composto principalmente de ferro e níquel, juntamente com elementos mais leves, como enxofre, oxigênio, carbono e hidrogênio. No entanto, a proporção destes elementos mais leves na composição do núcleo é inferior às estimativas anteriores, compreendendo apenas 9-15% em peso.

O impacto do meteorito que desencadeou esta descoberta sísmica ocorreu na região montanhosa de Marte conhecida como Tempe Terra em 18 de setembro de 2021. Apesar da localização do impacto no lado oposto de Marte da posição da InSight em Elysium Planitia, causou um terremoto de magnitude 4.2 e deixou atrás de uma cratera medindo aproximadamente 425 pés de largura. Este evento foi crucial na transmissão de ondas sísmicas através do interior profundo do planeta, permitindo aos cientistas obter informações incomparáveis ​​sobre o núcleo de Marte.

A missão InSight, embora aposentada pela Nasa em 2022 após quatro anos de operação, continua a deixar um legado duradouro. Os seus valiosos registos sísmicos forneceram uma riqueza de conhecimentos sobre os processos complexos e multifacetados que moldam Marte. A análise contínua destes dados promete aprofundar a nossa compreensão do intrigante interior do Planeta Vermelho.

