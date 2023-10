Novo estudo sugere pequena janela de oportunidade para salvar o derretimento do manto de gelo da Groenlândia

Um estudo recente proporcionou um vislumbre de esperança na batalha contra as alterações climáticas. À medida que as temperaturas globais continuam a subir, as camadas de gelo que cobrem a Gronelândia e o Árctico estão a derreter a um ritmo alarmante. No entanto, os investigadores acreditam que podemos ter uma pequena janela de oportunidade para mudar a situação e salvar o derretimento da camada de gelo que cobre a Gronelândia.

A camada de gelo da Gronelândia é uma preocupação significativa devido ao seu potencial para aumentar o nível do mar em impressionantes 20 metros, caso derreta completamente. Isto teria consequências devastadoras para as regiões costeiras de todo o mundo. Embora o estudo não ofereça uma solução para parar totalmente o degelo, sugere que tomar medidas dentro de um limite de temperatura específico poderia ajudar a mitigar alguns dos efeitos das alterações climáticas.

Alertas anteriores indicaram que a camada de gelo da Gronelândia corre o risco de derreter se as temperaturas globais excederem 3.6 Fahrenheit ou 2 Celsius acima dos níveis pré-industriais. Atualmente, já ultrapassamos um aquecimento de 2 Fahrenheit ou 1.1 Celsius. No entanto, este novo estudo propõe que pode haver um pouco mais de margem de manobra para salvar o manto de gelo.

De acordo com a investigação, a camada de gelo da Gronelândia é mais resistente do que se pensava anteriormente. Embora ainda exista a possibilidade de um colapso irreversível nos próximos milhares de anos se a temperatura ultrapassar o limite de 2 Celsius, um ligeiro aumento na temperatura pode não resultar num colapso total. Se a temperatura puder ser reduzida dentro de um determinado período de tempo, há uma chance de reparar os danos e potencialmente salvar o manto de gelo.

O foco não deve ser apenas no derretimento atual, mas também na prevenção de novos derretimentos no futuro. O derretimento que estamos a testemunhar agora foi desencadeado há milhares de anos, e o derretimento futuro dependerá da nossa capacidade de manter as temperaturas globais abaixo do limiar dos 2 Celsius.

Este estudo oferece um vislumbre de esperança na luta contra as alterações climáticas. Agindo dentro da pequena janela de oportunidade, poderemos ser capazes de mitigar os impactos do derretimento das camadas de gelo e proteger as regiões costeiras vulneráveis ​​da subida do nível do mar.

