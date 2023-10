A ascensão e queda da biorregião Malvinoxhosan na África do Sul

Um estudo recente intitulado “A ascensão e queda da biorregião Malvinoxhosan (Malvinokaffric) na África do Sul: evidências de biocrises do Devoniano Médio-Início no Pólo Sul”, publicado na Earth-Science Reviews, explora a extinção de animais marinhos durante o início do período. Período Devoniano Médio. Este período foi caracterizado por um clima mais quente e níveis do mar mais elevados, com uma grande massa de terra chamada Gondwana localizada perto do Pólo Sul.

Os pesquisadores, liderados pelo Dr. Cameron Penn-Clarke, coletaram e analisaram uma quantidade significativa de dados fósseis para entender a origem e o desaparecimento da biota Malvinoxhosan, um grupo de animais marinhos que prosperavam em águas mais frias e incluíam vários tipos de mariscos. Através de técnicas avançadas de análise de dados, identificaram camadas distintas em rochas antigas, cada uma mostrando um declínio no número de espécies de animais marinhos ao longo do tempo.

O estudo revelou que o declínio da biota Malvinoxhosan estava correlacionado com mudanças no nível do mar e no clima. À medida que o clima aqueceu, os animais marinhos Malvinoxhosan especializados e de água fria desapareceram e foram substituídos por espécies mais generalistas adaptadas a águas mais quentes. A mudança do nível do mar rompeu as barreiras oceânicas naturais, permitindo o fluxo de águas mais quentes de regiões mais próximas do equador e levando à colonização de espécies de águas mais quentes.

A extinção da biota Malvinoxhosan resultou no colapso dos ecossistemas polares, dos quais a biodiversidade nunca se recuperou. A pesquisa sugere que os efeitos combinados das mudanças no nível do mar e na temperatura foram os principais fatores por trás deste evento de extinção. Ainda é incerto se este evento de extinção está correlacionado com outros durante o período Devoniano Inferior-Médio, uma vez que faltam inferências de idade.

O estudo também destaca a vulnerabilidade dos ambientes e ecossistemas polares às mudanças no nível do mar e na temperatura. Compreender os eventos de extinção passados ​​pode fornecer informações valiosas sobre a atual crise de biodiversidade que enfrentamos atualmente.

