Nova pesquisa sobre cirurgia de quadril mostra excelentes resultados

A pesquisa conduzida pela Dra. Karen Mullins e pelo Dr. David Filan na UPMC Whitfield em Waterford ganhou reconhecimento por suas descobertas inovadoras no campo da cirurgia de quadril. A pesquisa, apresentada pelo cirurgião ortopédico do quadril, Sr. Patrick Carton, em uma conferência internacional de medicina esportiva no Reino Unido, concentrou-se nos efeitos positivos da cirurgia fechada para lesões crônicas do quadril.

O estudo examinou o impacto do quadril, um problema mecânico causado pelo acúmulo de osso nos componentes esféricos da articulação do quadril. Essa condição geralmente leva a rupturas labrais, danos à cartilagem e aumento do risco de osteoartrite. Os pacientes geralmente apresentam rigidez, cliques e dores agudas na virilha, bem como dores persistentes no quadril e na região lombar.

A pesquisa também destacou as complicações adicionais que podem surgir da displasia do quadril, onde a cavidade do quadril é muito rasa. Nesses casos, os pacientes podem necessitar de uma artroplastia total do quadril ou de uma osteotomia periacetabular (PAO), que envolve a ruptura cirúrgica da pelve e a reorientação da cavidade do quadril.

No entanto, o estudo mostrou que o tratamento cirúrgico avançado do Sr. Patrick Carton na UPMC Whitfield oferece uma opção menos invasiva. Esta técnica envolve a remoção do osso problemático e a reparação do tecido articular, preservando a estabilidade do quadril.

Os resultados do estudo, apresentados pela Dra. Karen Mullins na conferência da Associação Britânica de Medicina do Esporte e do Exercício (BASEM), em Manchester, demonstraram a eficácia deste procedimento. Após 10 anos, 90% dos pacientes submetidos à cirurgia não necessitaram de artroplastia total de quadril ou OAP. Os pacientes também relataram melhorias significativas na dor e nas atividades cotidianas, bem como um alto nível de satisfação com seus resultados.

O Sr. Carton enfatizou a importância dessas descobertas para oferecer aos pacientes e atletas alternativas não invasivas às grandes cirurgias do quadril. Ele explicou que as técnicas de preservação do quadril estão se mostrando bem-sucedidas no tratamento de diversas doenças do quadril, incluindo a artrite do quadril.

Em conclusão, esta pesquisa sobre cirurgia de quadril demonstrou o impacto positivo da cirurgia fechada no tratamento de lesões crônicas de quadril. As descobertas fornecem uma alternativa promissora a procedimentos mais invasivos, como a artroplastia total do quadril, e oferecem aos pacientes melhor alívio da dor e resultados funcionais.

