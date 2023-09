Satélite de observação de água captura o aquecimento do oceano na costa da Califórnia

Uma colaboração entre a NASA e a agência espacial francesa, CNES, desenvolveu a missão de satélite Surface Water and Ocean Topography (SWOT), que é capaz de medir características dos oceanos, incluindo o El Niño, com detalhes sem precedentes. O instrumento Ka-band Radar Interferometer (KaRIn) do satélite tem a capacidade de medir as alturas da superfície do mar perto da costa, fornecendo informações valiosas para pesquisadores e meteorologistas.

El Niño, um fenômeno climático periódico, é caracterizado por níveis mais elevados do mar e temperaturas oceânicas mais quentes ao longo da costa ocidental das Américas. As águas quentes do oceano resultantes do desenvolvimento do El Niño estão a deslocar-se para norte ao longo da costa oriental do Oceano Pacífico, interagindo com uma onda de calor marinha persistente. Estas águas quentes influenciaram recentemente o desenvolvimento do furacão Hilary.

A visualização do satélite SWOT das alturas da superfície do mar na costa oeste dos EUA em agosto mostra alturas acima da média em vermelho e laranja, indicando águas mais quentes, e alturas abaixo da média em azul e verde. O nível do mar tende a ser mais elevado em locais com águas mais quentes, pois a água se expande quando aquece.

As medições feitas pela missão do satélite SWOT fornecem visões abrangentes dos oceanos e dos lagos e rios de água doce do planeta. Os dados recolhidos pela SWOT serão inestimáveis ​​para investigadores e analistas no estudo do desenvolvimento e progresso de fenómenos como o El Niño. Nas previsões de Setembro, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA previu um forte El Niño para o próximo Inverno, com mais de 70% de probabilidade.

O El Niño também está associado ao enfraquecimento dos ventos alísios equatoriais e pode trazer condições mais frias e húmidas ao sudoeste dos EUA e seca aos países do Pacífico ocidental, como a Indonésia e a Austrália.

