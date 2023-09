Áreas frias na Lua são mais jovens e contêm menos água gelada do que se pensava anteriormente

De acordo com uma nova pesquisa, as áreas frias da Lua, conhecidas como regiões permanentemente sombreadas (PSRs), são mais jovens do que as crateras onde residem e provavelmente retêm menos água gelada do que se acreditava anteriormente. Os PSRs são de grande interesse para futuras missões de pouso na Lua, pois são considerados reservatórios abundantes de água gelada que podem ser utilizados pelos astronautas para sistemas de suporte à vida e para gerar combustível para foguetes.

O novo estudo revela que as PSRs têm, no máximo, 3.4 mil milhões de anos, indicando que são mais jovens do que as crateras de 4 mil milhões de anos onde são encontradas. Isto sugere que as estimativas atuais de depósitos de água gelada na Lua precisam ser revisadas para baixo.

Os investigadores, liderados por Norbert Schörghofer, do Instituto de Ciências Planetárias do Arizona, realizaram simulações para traçar a evolução da Lua desde a sua formação, há 4.5 mil milhões de anos. Estas simulações mostraram que a Lua sofreu uma grande reorientação no seu eixo de rotação há cerca de 4.1 mil milhões de anos, resultando na formação de PSRs perto dos pólos norte e sul. No entanto, as elevadas obliquidades daquela época teriam levado à perda de todos os depósitos de gelo.

Como resultado, a quantidade de água congelada escondida nestes PSR será provavelmente inferior à estimada anteriormente. Os cientistas estão particularmente interessados ​​na região polar sul da Lua, onde acreditam haver muitos produtos voláteis, incluindo água utilizável.

Futuras missões lunares, como a dupla robótica lander-rover Chandrayaan-3 da Índia, visam explorar o pólo sul lunar e procurar vestígios de água congelada. As descobertas destas missões contribuirão para a nossa compreensão dos recursos hídricos na Lua.

Em conclusão, este novo estudo enfatiza a necessidade de reavaliar as nossas estimativas de depósitos de gelo de água nas regiões permanentemente sombreadas da Lua. As descobertas lançam luz sobre a história geológica destas áreas e têm implicações para futuras explorações e utilização dos recursos lunares.

Fonte: Artigo publicado na Science em 13 de setembro de 2021.