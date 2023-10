Foguete Falcon Heavy da SpaceX definido para lançar a missão Psyche Asteroid da NASA

By

O foguete Falcon Heavy da SpaceX está programado para lançar a missão do asteróide Psyche da NASA hoje, se o tempo permitir. O lançamento está programado para ocorrer no Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida, às 10h19 EDT. Porém, há 40% de chance de condições climáticas desfavoráveis ​​na Costa Espacial, o que pode afetar o lançamento.

Se o lançamento ocorrer conforme planejado, os dois propulsores laterais do Falcon Heavy retornarão à Terra para pousar na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral. Isso marcará o quarto lançamento e pouso de cada booster. Já o booster do núcleo central será utilizado pela primeira e única vez e será descartado no Oceano Atlântico.

Após a decolagem, o estágio superior do Falcon Heavy levará a espaçonave Psyche ao espaço e a implantará aproximadamente 62.5 minutos após o lançamento. A espaçonave embarcará então em uma viagem ao espaço profundo até Psyche, um asteroide metálico no principal cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Os cientistas acreditam que Psyche pode ser o núcleo exposto de um antigo protoplaneta, oferecendo uma oportunidade única de exploração.

Ao atingir sua meta em 2029, Psyche estudará o asteroide em órbita por cerca de dois anos. Esta missão tem implicações significativas para a nossa compreensão da formação planetária e da composição dos corpos celestes.

Se o lançamento de hoje não for bem-sucedido devido a problemas climáticos ou técnicos, a SpaceX e a NASA terão várias oportunidades diárias de decolagem até 25 de outubro para fazer outra tentativa.

O Falcon Heavy, atualmente o segundo foguete mais poderoso em operação, tem um histórico de sucesso com sete voos até o momento. No entanto, isso marcará a missão inaugural do foguete para a NASA.

Fontes:

- NASA

– EspaçoX