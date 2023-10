Protótipo do Moon Rover da NASA completa percurso de obstáculos lunares

O novo protótipo do rover lunar da NASA, VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), completou com sucesso uma pista de obstáculos simulando o terreno acidentado da superfície lunar. O rover está programado para ser lançado ao pólo sul lunar em novembro de 2024 a bordo de um foguete SpaceX Falcon Heavy.

Para testar a mobilidade do VIPER, os engenheiros do Glenn Research Center da NASA em Cleveland criaram um ambiente lunar simulado com grandes rochas, encostas íngremes e crateras profundas. O rover pousará em Mons Mouton, uma montanha perto do pólo sul da lua, e terá a tarefa de caracterizar o ambiente lunar para a futura seleção do local de pouso do programa Artemis durante sua missão de aproximadamente 100 dias.

A NASA compartilhou um vídeo dos recentes testes de mobilidade do rover, demonstrando sua capacidade de superar possíveis desafios que enfrentará na superfície lunar. Os testes incluíram manobras em encostas íngremes, atravessando crateras e navegando em solo semelhante a areia movediça. A conclusão bem sucedida destes testes indica que o VIPER está bem equipado para explorar o terreno acidentado da Lua.

Como parte do programa Artemis da NASA, que visa estabelecer um assentamento lunar permanente, o VIPER desempenhará um papel crucial na identificação de locais onde água e outros recursos podem ser extraídos para apoiar estadias de longa duração na Lua. Além disso, a missão VIPER procura descobrir as origens da água congelada e de outros voláteis na Lua, a sua preservação ao longo de milhares de milhões de anos e a sua fuga do solo lunar.

Engenheiros do Centro Espacial Johnson da NASA em Houston também testaram o instrumento científico final do VIPER, o Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain (TRIDENT). TRIDENT é uma broca rotativa de percussão que será usada para recuperar fragmentos de solo de até um metro abaixo da superfície lunar. Este instrumento fornecerá dados valiosos sobre a resistência, compactação e temperatura do solo lunar.

A conclusão bem sucedida dos testes de mobilidade do VIPER e a integração do seu instrumento científico final colocam a NASA um passo mais perto de desvendar os mistérios do pólo sul da Lua e preparar o caminho para a futura exploração lunar.

