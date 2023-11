Caminhada no espaço feminina desperta entusiasmo e define expectativas futuras

Duas astronautas da NASA estão se preparando para um evento extraordinário que irá cativar a atenção do mundo: a quarta caminhada espacial exclusivamente feminina. Loral O'Hara e Jasmin Moghbeli estão programados para se aventurar fora da Estação Espacial Internacional na quarta-feira às 8h05 EDT. A missão deverá durar aproximadamente sete horas, durante as quais realizarão tarefas cruciais de manutenção.

O público entusiasmado terá a oportunidade de testemunhar este evento histórico ao vivo, graças à cobertura da NASA a partir das 6h30 EDT. A caminhada espacial dos astronautas pode ser acompanhada no Space.com, diretamente pela NASA, ou pelos canais oficiais da agência.

Os principais objetivos de O'Hara e Moghbeli para esta caminhada espacial são substituir um conjunto de rolamento na junta rotativa alfa solar do porto da estação e remover uma caixa eletrônica conhecida como Grupo de Radiofrequência, que faz parte do sistema de antena de comunicações. Estas tarefas vitais contribuem para o bom funcionamento da Estação Espacial Internacional e para a capacidade dos seus painéis solares de seguir o sol.

A tentativa deles não foi a primeira planejada de caminhada no espaço; foi inicialmente planejado para 20 de outubro. No entanto, devido a um vazamento de refrigerante descoberto em um radiador reserva do módulo Nauka da Rússia, a missão foi adiada. Os cosmonautas russos conduziram com sucesso uma caminhada espacial em 25 de outubro para investigar a origem do vazamento e cumprir outras tarefas essenciais.

Desde a primeira caminhada espacial exclusivamente feminina em 2019, realizada pelas astronautas da NASA Christina Koch e Jessica Meir, houve outras três, todas realizadas por esta dupla notável. No entanto, a NASA rapidamente enfatiza que O'Hara e Moghbeli não serão os últimos. O compromisso da agência em promover a diversidade e a inclusão na exploração espacial garante que as mulheres continuarão a fazer progressos e a destacar-se nesta área.

