A importância dos medidores de inclinação no monitoramento de vulcões

Os medidores de inclinação têm desempenhado um papel crucial no monitoramento de vulcões há décadas, fornecendo informações valiosas sobre o comportamento dos vulcões e o movimento do magma. Embora os métodos baseados em satélite tenham se tornado mais proeminentes nos últimos anos, os medidores de inclinação continuam sendo uma ferramenta confiável e essencial para os cientistas.

A utilização de dados de inclinação na monitorização de vulcões remonta ao início do século XX, quando os cientistas começaram a reconhecer a correlação entre erupções vulcânicas e mudanças na topografia. Dr. Thomas Jaggar, um vulcanologista pioneiro, começou a rastrear mudanças de inclinação em vulcões havaianos em 20, usando instrumentos especialmente projetados.

Um dos avanços significativos na tecnologia do medidor de inclinação ocorreu na década de 1950, quando o Dr. Jerry Eaton desenvolveu o medidor de inclinação do tubo de água. Este instrumento permitiu medições precisas de inclinação, permitindo aos cientistas rastrear o movimento do cume do Kilauea durante as erupções. O medidor de inclinação do tubo de água consiste em três potes de água interconectados, que se movem em resposta à inclinação do solo. Medindo a profundidade da água em cada vaso, os cientistas podem determinar o grau de inclinação.

O registro contínuo dos dados de inclinação do tubo de água provou ser inestimável, pois forneceu uma série temporal de medições, permitindo a identificação dos ciclos de inflação e deflação entre as erupções. Este registo contínuo de inclinação permitiu aos cientistas fazer descobertas que não teriam sido possíveis se os dados fossem recolhidos apenas durante as erupções.

Na década de 1970, foram introduzidos medidores de inclinação eletrônicos, proporcionando medições ainda mais precisas. Esses instrumentos são instalados em poços protegidos e podem medir a inclinação até uma fração de microrradiano a cada minuto.

Nos últimos anos, os dados de inclinação do cume do Kilauea mostraram semelhanças com os registos das décadas de 1950 a 1970, indicando que o comportamento do vulcão não mudou significativamente desde a erupção de 2018. Esta continuidade permite aos cientistas utilizar dados passados ​​para fazer previsões sobre o comportamento futuro e testar hipóteses sobre o sistema de canalização do vulcão.

As recentes observações dos medidores de inclinação perto da caldeira de Kilauea sugerem acumulação de magma num reservatório da Caldeira do Sul, semelhante a eventos anteriores em 2015 e 2021. Este conhecimento ajuda os cientistas a compreender os processos atuais e pode revelar novos insights sobre o comportamento passado do vulcão.

Concluindo, os medidores de inclinação têm sido uma ferramenta essencial no monitoramento de vulcões, fornecendo medições contínuas de inclinação e contribuindo para a nossa compreensão da atividade vulcânica. O registo longo e fiel da inclinação em Kilauea continua a facilitar novas descobertas e previsões para futuras erupções.

