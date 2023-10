Novos insights sobre erupções vulcânicas e padrões climáticos

Um estudo recente publicado na Geophysical Research Letters lançou luz sobre a ligação entre erupções vulcânicas e perturbações nos ciclos climáticos à escala global. Os resultados da pesquisa revelam que erupções vulcânicas em regiões tropicais próximas ao equador podem levar a mudanças abruptas nas interações climáticas oceano-atmosfera, especificamente o El Niño Oscilação Sul (ENSO) e o Dipolo do Oceano Índico (IOD).

O IOD é um padrão climático caracterizado por contrastes de temperatura no leste e oeste do Oceano Índico. As fases positivas do IOD resultam em mudanças significativas nos padrões de temperatura, precipitação e vento nas regiões vizinhas. Por outro lado, as fases negativas do IOD revertem essas condições. O estudo descobriu que fortes erupções vulcânicas nos trópicos causam um IOD negativo imediatamente após a erupção, seguido por uma fase positiva no ano seguinte. Essas anomalias do IOD podem persistir por 7 a 8 anos antes de retornar às condições anteriores à erupção.

Os pesquisadores também investigaram a influência da Oscilação Interdecadal do Pacífico (IPO), outro ciclo climático que dura de 20 a 30 anos. Eles descobriram que a fase do IPO pode impactar ainda mais a força da resposta do IOD. Uma fase de IPO negativa intensifica o IOD negativo, enquanto uma fase de IPO positiva fortalece o IOD positivo.

Além disso, o estudo explorou a conexão entre as oscilações do ENSO e as erupções vulcânicas. Observou-se que após grandes erupções tropicais, o aquecimento do El Niño ocorre no primeiro ano, seguido pelas condições de La Niña. A resposta do ENSO está 2 meses atrás da do IOD.

A profundidade da termoclina, um gradiente abrupto de temperatura nos oceanos, também desempenha um papel na resposta climática às erupções vulcânicas. Condições positivas de IPO resultam em uma termoclina mais rasa no leste do Oceano Índico, enfraquecendo o gradiente de temperatura da superfície do mar e neutralizando o IOD pós-erupção. Por outro lado, as condições negativas de IPO aprofundam a termoclina, fortalecendo o gradiente de temperatura da superfície do mar e pré-condicionando o Oceano Índico para eventos de IPO negativos mais fortes.

Estas novas informações sobre as complexas interações entre erupções vulcânicas e padrões climáticos fornecem informações valiosas para regiões propensas à atividade vulcânica. Compreender os potenciais impactos sobre o clima pode ajudar na realização de avaliações de risco e na preparação para eventos climáticos extremos. Ao tomar medidas proactivas, as comunidades e o ambiente podem ser melhor protegidos das consequências das erupções vulcânicas.

FAQ:

O que são o El Niño Oscilação Sul (ENSO) e o Dipolo do Oceano Índico (IOD)?

ENSO é uma interação climática oceano-atmosfera caracterizada por mudanças na temperatura da superfície do mar no Oceano Pacífico. Leva a mudanças climáticas e pode causar eventos El Niño e La Niña. O IOD é um padrão climático associado a contrastes de temperatura no leste e oeste do Oceano Índico, influenciando a temperatura, a precipitação e os padrões de vento nas regiões vizinhas.

Quanto tempo podem durar as perturbações nos padrões climáticos após uma erupção vulcânica?

As perturbações nos padrões climáticos, especificamente as anomalias do IOD, podem durar 7 a 8 anos após uma erupção vulcânica, antes de regressarem às condições anteriores à erupção.

O que é a Oscilação Interdecadal do Pacífico (IPO)?

O IPO é um ciclo climático que dura 20-30 anos e ocorre numa área maior, abrangendo ambos os hemisférios. Influencia a temperatura do Oceano Pacífico tropical e das regiões norte durante suas fases positivas e negativas.

Como as erupções vulcânicas impactam o forçamento radiativo global?

As erupções vulcânicas liberam aerossóis na atmosfera, o que pode levar a um efeito de resfriamento. Este arrefecimento pode durar meses ou anos, impactando o forçamento radiativo global, que é o equilíbrio entre a radiação solar que entra e que sai. A imposição de padrões climáticos como o IOD e o ENSO deve ser suficientemente forte para compensar o impacto das temperaturas reduzidas.

(Fonte: Cartas de Pesquisa Geofísica)