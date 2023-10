Rússia pretende lançar nova estação espacial em 2027

A Rússia planeja lançar sua própria estação espacial em 2027, de acordo com anúncio feito pelo presidente Vladimir Putin. A agência espacial Roscosmos de Moscou tomou a decisão de construir seu próprio posto orbital no ano passado, após anunciar sua saída da Estação Espacial Internacional (ISS). A mudança ocorre num momento em que os recursos da ISS estão a esgotar-se e a Rússia acredita que é necessária uma estação completa para continuar os seus esforços de exploração espacial.

A Estação Espacial Internacional, lançada em 1998, tem sido um símbolo da diplomacia e colaboração internacional. No entanto, depois de ter sido em grande parte isolada do Ocidente após a guerra na Ucrânia, a Rússia decidiu criar a sua própria estação espacial. Embora a saída da Rússia da ISS estivesse planeada para 2028, o chefe da Roscosmos, Yuri Borisov, enfatizou a necessidade de a Rússia agir rapidamente para evitar ficar para trás na exploração espacial. Borisov afirmou que a ISS está a aproximar-se do fim da sua vida operacional e provavelmente será desativada em 2030.

A criação de uma estação orbital russa até 2024 é crucial para garantir que a Rússia mantém as suas capacidades e permanece competitiva com outros intervenientes globais. Os Estados Unidos, a União Europeia, o Canadá e o Japão embarcaram num projeto conjunto para desenvolver uma nova estação espacial. A Estação Espacial Tiangong da China também está em órbita, enquanto as empresas privadas estão cada vez mais interessadas em construir as suas próprias estações devido ao custo decrescente das viagens espaciais.

Além da nova estação espacial, Putin reafirmou o compromisso da Rússia com o seu programa de pouso na Lua. Apesar do fracasso da missão Luna-25 no início deste ano, Putin enfatizou que os erros fazem parte da exploração espacial e que a experiência adquirida seria utilizada em missões futuras. A Luna-25, com o objetivo de explorar o pólo sul da Lua em busca de sinais de uma potencial base humana, caiu antes do pouso, mas a Índia conseguiu realizar um pouso lunar pouco depois.

Com os seus planos ambiciosos para uma nova estação espacial e esforços contínuos de exploração lunar, a Rússia está determinada a manter a sua posição como um interveniente importante no domínio da exploração espacial.

FAQ:

1. Porque é que a Rússia está a construir a sua própria estação espacial?

A Rússia anunciou a sua saída da Estação Espacial Internacional (ISS) devido ao facto de estar praticamente isolada do Ocidente após a guerra na Ucrânia. O país vê a necessidade de uma estação completa para continuar os seus esforços de exploração espacial à medida que os recursos da ISS se esgotam.

2. Quando será lançada a nova estação espacial da Rússia?

A Rússia planeia lançar a sua nova estação espacial em 2027, com o primeiro segmento a ser colocado em órbita. Construir a estação rapidamente é crucial para evitar ficar atrás dos seus rivais globais.

3. Quais são as outras estações espaciais atualmente em órbita?

Junto com a estação espacial planejada da Rússia, há também a Estação Espacial Tiangong da China. As empresas privadas também estão interessadas em construir as suas próprias estações, à medida que o custo das viagens espaciais continua a diminuir.

4. Qual é a posição da Rússia em relação à exploração lunar?

Apesar do fracasso da sua missão Luna-25 no início deste ano, a Rússia continua comprometida com o seu programa de aterragem na Lua. O Presidente Putin enfatizou que os erros fazem parte da exploração espacial e que a experiência adquirida será utilizada em missões futuras.