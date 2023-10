Nova estação orbital russa programada para operação até 2027

By

O presidente Vladimir Putin anunciou na quinta-feira que a nova estação orbital da Rússia, destinada a promover a exploração espacial além da Estação Espacial Internacional (ISS), está a caminho de estar operacional em 2027. Apesar do revés enfrentado pela primeira missão lunar da Rússia em 47 anos, Putin expressou um compromisso de prosseguir com o programa lunar do país.

Putin enfatizou a necessidade de uma estação abrangente que abranja mais do que apenas um único segmento. Ele afirmou: “À medida que os recursos da Estação Espacial Internacional se esgotam, não precisamos de apenas um segmento, mas de toda a estação para ser colocada em serviço”. O presidente enfatizou a importância do desenvolvimento oportuno para evitar atrasos nas capacidades de voo espacial tripulado.

De acordo com Yuri Borisov, chefe da agência espacial russa, a manutenção das capacidades da Rússia em voos espaciais tripulados para além de 2030 exige a criação de uma estação orbital russa. Borisov explicou: “Se não iniciarmos o trabalho em grande escala na criação de uma estação orbital russa em 2024, é muito provável que percamos a nossa capacidade devido ao intervalo de tempo. O que quero dizer é que a ISS não estará mais lá e a estação russa não estará pronta.”

Putin reconheceu os contratempos técnicos que levaram à aterrissagem forçada da nave Luna-25 no pólo sul da Lua em agosto. Apesar do revés, ele garantiu ao público que o programa lunar continuará, afirmando: “Erros são erros. É uma vergonha para todos nós. Isto é exploração espacial e todos entendem isso. É uma experiência que podemos usar no futuro.”

O desenvolvimento da nova estação orbital russa visa incorporar os mais recentes avanços em ciência e tecnologia, garantindo que possui potencial para enfrentar desafios futuros. Embora o cronograma original programasse o próximo lançamento lunar para 2027, Borisov sugeriu a possibilidade de avançá-lo para 2026.

FAQ:

P: Qual é o cronograma para a nova estação orbital da Rússia?

R: O Presidente Putin anunciou que o primeiro segmento da estação orbital russa deverá estar operacional em 2027.

P: A Rússia está comprometida com o seu programa lunar apesar dos fracassos recentes?

R: Sim, o Presidente Putin confirmou o compromisso da Rússia em prosseguir com o programa lunar.

P: Por que é necessária a criação de uma estação orbital russa?

R: A manutenção das capacidades da Rússia em voos espaciais tripulados requer o desenvolvimento de uma estação orbital russa, uma vez que se espera que os recursos da Estação Espacial Internacional se esgotem até 2030.

P: O que a nova estação orbital russa considerará durante o desenvolvimento?

R: A estação visa considerar conquistas avançadas em ciência e tecnologia e estar preparada para enfrentar tarefas futuras.

P: O programa lunar continuará após o recente pouso forçado?

R: Sim, o Presidente Putin assegurou que o programa lunar continuará apesar dos contratempos.