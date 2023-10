Milhões de pessoas em todo o mundo ficaram hipnotizadas pelo recente eclipse solar do “anel de fogo”. No entanto, enquanto a maioria de nós assistiu ao eclipse da Terra, um poderoso satélite meteorológico dos EUA forneceu uma perspectiva diferente do espaço. O satélite GOES-East da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA) capturou a sombra dominante do eclipse da lua passando sobre o planeta a uma distância de 22,300 quilômetros acima.

Os eclipses solares ocorrem quando a lua passa entre o sol e a Terra, lançando uma sombra na superfície do nosso planeta. O eclipse recente foi um “eclipse solar anular”, no qual a lua está posicionada mais longe da Terra. Isso faz com que a lua pareça menor e não cubra completamente o sol. Em vez disso, cria um belo efeito de “anel de fogo”, deixando visível um fino contorno da nossa estrela.

Para aqueles que não estavam no caminho direto do eclipse, ainda era possível testemunhar um eclipse parcial usando óculos de visualização solar aprovados. No entanto, o próximo eclipse solar total nos EUA e na América do Norte ocorrerá em 8 de abril de 2024. Até então, o próximo eclipse anular sobre os EUA não ocorrerá até 21 de junho de 2039.

Os eclipses solares totais e anulares são eventos especiais que geram muita emoção astronômica. São ocorrências relativamente raras, o que as torna altamente esperadas. Então, quando o próximo eclipse acontecer, aproveite o show.

Fontes:

– Escritório do Serviço Meteorológico Nacional em Tampa Bay

- NASA