Prepare-se para a chuva de meteoros Orionídeos

By

Astrônomos amadores em Ontário aguardam ansiosamente o pico da chuva de meteoros Orionidas neste fim de semana. Com até 20 meteoros por hora, incluindo bolas de fogo brilhantes, será um evento espetacular. A chuva de meteoros é produzida por grãos de poeira do cometa Halley e é visível anualmente em outubro e novembro. No entanto, este ano espera-se que atinja o seu pico durante a noite de 21 a 22 de outubro.

Para vislumbrar a chuva de meteoros, é recomendável começar a olhar por volta das 10h30 de sábado, quando a constelação de Órion clareia o horizonte leste. A lua pode obstruir a visibilidade, mas se você estiver disposto a ficar acordado até tarde, esperar até a lua se pôr por volta de 1h15 da manhã de domingo proporcionará melhores condições de visualização.

Embora a chuva de meteoros Orionidas seja considerada mediana, ela ainda promete visuais cativantes. Gary Boyle, também conhecido como Astrônomo de Quintal, sugere que pode haver algumas bolas de fogo brilhantes que podem ser espetaculares, mesmo com a lua no céu.

Para aqueles interessados ​​em capturar imagens da chuva de meteoros, é essencial encontrar um local escuro e longe das luzes da cidade. Configurar uma câmera DSLR em um tripé com liberação de cabo e usar uma exposição de 20 a 30 segundos aumentará as chances de capturar algo em seu campo de visão.

Além da chuva de meteoros, os astrônomos também terão a oportunidade de ver os planetas Saturno, Júpiter e Vênus, bem como a Via Láctea de inverno. Usar o aplicativo de observação de estrelas do iPhone, Sky Guide, pode ajudar a confirmar o que você está vendo.

Se você gosta de um clima mais frio, a chuva de meteoros Geminídeas é outro evento pelo qual ansiar. Irradiando da constelação de Gêmeos, atingirá seu pico na noite de 14 a 15 de dezembro. Espera-se que a chuva de meteoros Geminídeas seja ainda melhor que a das Orionídeas, com meteoros mais lentos que têm maior chance de produzir bolas de fogo brilhantes.

Para obter mais recursos e informações sobre astronomia, visite o site de Gary Boyle, wondersofastronomy.com. Boyle, morador de South Mountain, Ontário, está atualmente realizando uma campanha de crowdfunding para um novo observatório.

Fontes:

– Wondersofastronomy.com