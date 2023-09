O papel único das células-tronco vertebrais na metástase tumoral na coluna vertebral

Pesquisadores da Weill Cornell Medicine descobriram que os ossos vertebrais, que constituem a coluna, são derivados de um tipo distinto de célula-tronco que promove metástases tumorais. Através da utilização de “organóides” semelhantes a ossos criados a partir de células estaminais vertebrais, os investigadores identificaram uma proteína chamada MFGE8 que desempenha um papel significativo na tendência dos tumores se espalharem para a coluna vertebral em vez de para outros ossos. Esta descoberta esclarece os distúrbios da coluna vertebral e ajuda a explicar por que os tumores sólidos frequentemente metastatizam para a coluna vertebral.

As células-tronco esqueléticas, que dão origem ao osso e à cartilagem, foram isoladas de camundongos com base em marcadores proteicos de superfície. A análise da atividade genética revelou que células-tronco esqueléticas de diferentes ossos exibiam padrões distintos de expressão genética. Os investigadores identificaram então um conjunto específico de marcadores para células estaminais vertebrais e confirmaram o seu papel na formação do osso espinhal através de novas experiências.

Teorias anteriores sugeriam que a preferência dos tumores em metastatizar para a coluna vertebral, conhecida como “tropismo espinhal”, estava ligada aos padrões de fluxo sanguíneo. No entanto, os investigadores encontraram evidências de que as células estaminais vertebrais podem ser responsáveis ​​por este fenómeno. A semeadura inicial de células tumorais metastáticas ocorreu predominantemente em áreas onde as células-tronco vertebrais e suas células descendentes estão localizadas.

A equipe observou que a remoção das células-tronco vertebrais eliminou a diferença nas taxas de metástase entre a coluna vertebral e os ossos longos. Eles descobriram ainda que a MFGE8, uma proteína secretada em maiores quantidades pelas células-tronco vertebrais em comparação com as células-tronco dos ossos longos, é um dos principais contribuintes para o tropismo espinhal. Para validar essas descobertas em humanos, os pesquisadores trabalharam com investigadores do Hospital for Special Surgery para identificar as contrapartes humanas das células-tronco vertebrais de camundongos.

Os pesquisadores estão agora focados em encontrar maneiras de bloquear o MFGE8 para reduzir o risco de metástase espinhal em pacientes com câncer. Além disso, o estudo das propriedades únicas das células-tronco vertebrais visa fornecer informações sobre distúrbios da coluna vertebral.

Fonte: Nature, Weill Cornell Medicine, Hospital de Cirurgia Especial