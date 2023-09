Missão VERITAS da NASA se prepara para estudar Vênus em órbita

A missão VERITAS (Emissividade de Vênus, Ciência de Rádio, InSAR, Topografia e Espectroscopia) da NASA está programada para ser lançada dentro de uma década para pesquisar a superfície de Vênus a partir da órbita. Os cientistas acreditam que o estudo da superfície de Vénus pode fornecer informações valiosas sobre a habitabilidade e evolução dos planetas rochosos. Para se preparar para esta missão, a equipa científica internacional VERITAS conduziu recentemente uma campanha de duas semanas na Islândia, utilizando as paisagens vulcânicas como análogo de Vénus.

A Islândia foi escolhida como substituto de Vênus devido às suas semelhanças geológicas. Tanto a Islândia como Vénus têm actividade vulcânica, e estudar o terreno vulcânico na Islândia pode ajudar a equipa VERITAS a compreender o que o radar da sonda irá observar em Vénus. Durante a campanha, a equipa estudou depósitos vulcânicos, campos de lava e regiões vulcânicas ativas na Islândia que se assemelham à superfície de Vénus. Eles coletaram amostras de rochas e realizaram medições para estudar a rugosidade da superfície e outras propriedades das rochas.

Para obter imagens de radar aéreo dos locais em estudo, foram realizados voos liderados pelo Centro Aeroespacial Alemão (DLR) sobre as paisagens islandesas. Os dados de radar coletados do ar serão comparados com as medições de solo realizadas pela equipe científica do VERITAS. Esta comparação ajudará os cientistas a compreender melhor as observações de radar que serão feitas pela sonda em órbita de Vénus.

A missão VERITAS utilizará um radar de abertura sintética e um espectrómetro de infravermelho próximo para criar mapas globais 3D de Vénus e distinguir entre diferentes tipos de rochas na sua superfície. Ao estudar a superfície de Vênus em órbita, os cientistas esperam descobrir pistas sobre o interior do planeta e obter insights sobre a evolução de planetas rochosos como a Terra.

