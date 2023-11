A missão TESS da NASA valida novos exoplanetas super-terrestres usando ferramentas estatísticas

By

O Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) da NASA continua a fazer descobertas notáveis ​​na sua busca para detectar exoplanetas orbitando estrelas brilhantes. Até o momento, o TESS identificou aproximadamente 400 exoplanetas em trânsito, com mais 6000 candidatos aguardando validação. Num projeto recente chamado Validação de Exoplanetas em Trânsito usando Ferramentas Estatísticas (VaTEST), os investigadores validaram com sucesso oito potenciais super-Terras usando uma combinação de dados de telescópios terrestres, imagens de alta resolução e ferramentas de validação estatística.

Os exoplanetas validados, designados TOI-238b, TOI-771b, TOI-871b, TOI-1467b, TOI-1739b, TOI-2068b, TOI-4559b e TOI-5799b, variam em tamanho de 1.42 raios terrestres a 1.83 raios terrestres. Estas descobertas contribuem para a nossa compreensão da diversidade e características dos exoplanetas além do nosso próprio sistema solar.

Além da validação, os pesquisadores também estudaram os espectros de transmissão sintética desses exoplanetas usando o Telescópio Espacial Hubble (HST) e o passa-faixa do Telescópio Espacial James Webb (JWST). Ao empregar as ferramentas PLATON e PandExo, conseguiram obter informações sobre as composições atmosféricas destas super-Terras. Notavelmente, seis dos exoplanetas validados enquadram-se na região dos “planetas-chave”, o que os torna particularmente intrigantes para estudos mais aprofundados.

À medida que continuamos a explorar o universo e a descobrir mais exoplanetas, a compreensão dos estágios evolutivos entre a Terra e Netuno torna-se cada vez mais importante. Estas super-Terras recentemente validadas fornecem dados valiosos para estudar a transição de planetas rochosos mais pequenos para gigantes gasosos maiores.

O próximo passo no estudo destes exoplanetas é obter medições de massa de velocidade radial, o que irá melhorar ainda mais o nosso conhecimento da sua composição e características. Os esforços combinados da missão TESS da NASA, ferramentas de validação estatística como o TRICERATOPS e instrumentos astronómicos avançados facilitam avanços significativos na investigação de exoplanetas e na nossa compreensão do cosmos mais amplo.

Perguntas frequentes

1. Quantos exoplanetas em trânsito o TESS identificou até agora?

O TESS identificou aproximadamente 400 exoplanetas em trânsito até o momento.

2. Como foram validadas as super-Terras?

As super-Terras foram validadas usando uma combinação de dados de telescópios terrestres, imagens de alta resolução e ferramentas de validação estatística.

3. Quais são as designações dos exoplanetas validados?

Os exoplanetas validados são designados TOI-238b, TOI-771b, TOI-871b, TOI-1467b, TOI-1739b, TOI-2068b, TOI-4559b e TOI-5799b.

4. Que ferramentas foram utilizadas para estudar os espectros de transmissão sintética dos exoplanetas validados?

Os espectros de transmissão sintética dos exoplanetas validados foram estudados utilizando as ferramentas PLATON e PandExo.

5. Porque é que estas super-Terras são particularmente interessantes para estudo?

Seis dos exoplanetas validados enquadram-se na região dos “planetas-chave”, o que os torna particularmente intrigantes para estudos mais aprofundados.

