Varda Space Industries pousará a próxima nave espacial na Austrália enquanto a aprovação dos EUA permanece pendente

A startup de fabricação no espaço Varda Space Industries anunciou que pousará sua próxima espaçonave na Austrália enquanto continua a trabalhar com os reguladores dos EUA para obter aprovação para a reentrada de sua primeira missão em Utah. A empresa enfrentou recentemente rejeição ao solicitar o pouso de sua espaçonave no deserto de Utah devido a problemas de coordenação sob a nova estrutura de reentrada chamada Parte 450. O CEO da Varda, Delian Asparouhov, esclareceu que a rejeição não se deveu a questões de segurança, mas sim a desafios na coordenação com múltiplas partes. .

Apesar dos planos de pousar na Austrália, Varda ainda exige uma licença de reentrada da FAA, mesmo que a espaçonave não reentre em solo americano. Asparouhov explicou que a escolha do alcance é baseada em diferentes disponibilidades, recursos e capacidades. A empresa planeja ter um mínimo de 3 a 4 faixas online e pretende atingir uma cadência de reentrada de uma vez por mês até 2026.

A carga regulatória tem sido uma grande preocupação na indústria espacial, conforme destacado pelos depoimentos de três grandes empresas espaciais perante o Congresso. Estas empresas solicitaram por unanimidade mais recursos para a FAA lidar com a crescente carga de trabalho de licenciamento e enfatizaram a importância de simplificar a regulamentação para manter a competitividade americana no cenário global.

Asparouhov enfatizou a necessidade de pessoal e capacidade de resposta no Escritório de Transporte Espacial Comercial da FAA, reconhecendo o crescimento exponencial da atividade espacial nos últimos nove anos. Ele enfatizou que a racionalização não deveria comprometer a segurança ou a regulamentação, mas deveria garantir que houvesse pessoal suficiente para conduzir a necessária análise técnica e coordenação.

