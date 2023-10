Varda Space Industries, startup de fabricação no espaço, pousará a próxima espaçonave na Austrália

A startup de fabricação no espaço Varda Space Industries anunciou que sua próxima espaçonave pousará na Austrália. Isso ocorre no momento em que a empresa continua a trabalhar com os reguladores dos EUA para obter aprovação para a reentrada de sua primeira missão em Utah. A Força Aérea dos EUA e a Administração Federal de Aviação rejeitaram recentemente o pedido de Varda para pousar sua espaçonave no deserto de Utah devido a problemas de coordenação no âmbito da estrutura de reentrada chamada Parte 450.

O cofundador da Varda, Delian Asparouhov, explicou que a decisão não teve nada a ver com a segurança, design ou análise do veículo, mas sim com a coordenação entre as três partes envolvidas. No entanto, a empresa continua confiante de que cumpre todos os requisitos regulamentares e está a trabalhar para coordenar um novo conjunto de datas previstas para a reentrada.

À medida que a Varda continua sua colaboração com os reguladores americanos, ela firmou um acordo com a empresa australiana Southern Launch para que sua próxima cápsula pousasse no campo de testes de Koonibba em 2024. Asparouhov esclareceu que a mudança para a Austrália não se deve a questões de conformidade regulatória nos Estados Unidos. Estados, mas sim a disponibilidade e os recursos oferecidos pelas diferentes gamas.

No futuro, a Varda planeia ter pelo menos três a quatro gamas online e pretende atingir uma cadência de reentrada de uma vez por mês até 2026. A empresa tem vindo a coordenar-se com outras gamas, conforme solicitado pela Utah Test and Training Range, demonstrando a sua compromisso de parceria com múltiplas gamas para maior flexibilidade.

A indústria espacial enfrenta atualmente desafios regulamentares, com três grandes empresas espaciais a testemunhar perante o Congresso para solicitar recursos adicionais para a FAA. Estas empresas também enfatizaram a necessidade de uma regulamentação simplificada para aumentar a competitividade americana.

Asparouhov ecoou estes sentimentos e destacou o crescimento exponencial da atividade de lançamento espacial nos últimos nove anos. Ele sugeriu que o foco deveria ser no aumento do pessoal e na capacidade de resposta no Escritório de Transporte Espacial Comercial da FAA para lidar com a crescente carga de trabalho, em vez de implementar grandes mudanças políticas.

Fontes: TechCrunch