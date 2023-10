Varda Space Industries garante local de pouso na Austrália para futuras missões espaciais

By

A Varda Space Industries, uma startup com sede na Califórnia focada em pesquisa e fabricação farmacêutica no espaço, chegou a um acordo com a Southern Launch, uma operadora privada na Austrália, para futuros pousos de espaçonaves. Isto ocorre depois que o governo dos EUA se recusou a conceder aprovação para a reentrada da primeira missão experimental da Varda transportando produtos farmacêuticos fabricados em órbita. A Administração Federal de Aviação (FAA) e a Força Aérea dos EUA não autorizaram a espaçonave de Varda a pousar em um campo de testes militares em Utah devido a questões de segurança.

Varda planeja realizar missões regulares na órbita baixa da Terra para facilitar experimentos de pesquisa farmacêutica e fabricar medicamentos em microgravidade. A empresa garantiu financiamento de capital de risco e está a lançar um lote inicial de quatro missões de teste para desenvolver as tecnologias necessárias. Durante estas missões, a Varda cultivou com sucesso cristais de ritonavir, um medicamento para o VIH, dentro da sua nave espacial.

Para facilitar missões futuras, Varda priorizou a busca por múltiplos locais de pouso. O acordo com a Southern Launch permite que a segunda missão da Varda, programada para meados de 2024, reentre e pouse no remoto campo de testes de Koonibba, na Austrália. No entanto, Varda enfatiza que ainda planeja reentrar regularmente nos Estados Unidos.

Delian Asparouhov, presidente e cofundador da Varda, destaca a importância de ter opções de reentrada, semelhante à forma como as empresas de lançamento usam diferentes plataformas de lançamento e espaçoportos. O Koonibba Test Range, localizado no sul da Austrália, oferece um intervalo dedicado para reentrada em espaços comerciais. A Southern Launch, que opera a faixa de testes, hospedou vários lançamentos de foguetes suborbitais nos últimos anos.

Para conduzir futuras missões espaciais e operações de reentrada na Austrália, Varda precisará obter uma licença comercial de reentrada da FAA. Asparouhov prevê que a obtenção da aprovação da FAA e dos reguladores australianos para a reentrada no campo de testes de Koonibba será mais fácil em comparação com o pedido anterior para o campo de testes militares de Utah.

