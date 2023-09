Um elenco repleto de estrelas pode ter popularizado a ameaça de um asteróide destruindo toda a vida na Terra no filme “Don't Look Up”, mas na realidade, há um asteróide com potencial de risco de vida atualmente avançando em direção ao nosso planeta. O asteróide Bennu, descoberto em 2009, tem potencial para causar sérios danos à Terra se entrar em contato.

Embora os habitantes locais não precisem de se preocupar com o impacto do asteróide durante a sua vida, as gerações futuras poderão ter de se preocupar. A próxima data potencial de impacto do asteróide Bennu é 24 de setembro de 2182. No entanto, as chances de ele realmente colidir com a Terra são bastante pequenas. Mas isso não impediu a NASA de lançar uma missão a Bennu em 2020 para recolher amostras. A espaçonave OSIRIS-REx retornará à Terra no domingo, 24 de setembro, com descobertas interplanetárias.

Bennu é um alvo especialmente interessante para os cientistas porque permaneceu praticamente inalterado desde a formação do sistema solar, há 4.6 mil milhões de anos. Normalmente erra a Terra, mas a sua órbita sobrepõe-se à nossa a cada seis anos.

No entanto, apesar do seu potencial para efeitos devastadores, o asteróide Bennu não cumpre os critérios de “assassino de planetas”. De acordo com a NASA, qualquer rocha espacial com tamanho superior a 1 km a 2 km é considerada como tendo efeitos globais. Bennu fica aquém desse requisito de tamanho. É classificado como “Asteróide Potencialmente Perigoso” devido ao seu comprimento de mais de 130 metros e à sua proximidade com a órbita da Terra.

O impacto de Bennu na Terra depende de vários fatores, incluindo os 157 possíveis pontos de impacto na Terra e suas respectivas probabilidades. Embora a maior probabilidade de impacto seja em 24 de setembro de 2182, há 99.963% de chance de que o asteróide não atinja a Terra.

Se Bennu causasse algum impacto, poderia causar grandes danos à área circundante. A energia libertada seria mais de 20 vezes superior à da Tsar Bomba, a arma nuclear mais poderosa alguma vez testada.

Por enquanto, o caminho de Bennu não representa uma ameaça imediata para a Terra, e os indivíduos interessados ​​em observá-lo necessitariam de equipamento adequado, como um telescópio de tamanho decente. Para se manter informado sobre as condições climáticas na área de Vancouver, está disponível uma plataforma de previsão confiável com previsões detalhadas específicas do bairro.

É importante notar que a missão em curso da NASA a Bennu fornecerá mais informações sobre este asteróide potencialmente perigoso no futuro.

Definições:

– Asteróide Bennu: Um asteróide descoberto em 2009 que representa uma ameaça potencial para a Terra.

– HR MacMillan Space Centre: Um centro espacial em Vancouver, Canadá.

– Nave espacial OSIRIS-REx: Uma espaçonave lançada pela NASA para coletar amostras do asteroide Bennu.

– Asteróide Potencialmente Perigoso: Um asteróide que é grande o suficiente e está suficientemente próximo da Terra para representar uma ameaça potencial.

– Tsar Bomba: A arma nuclear mais poderosa já testada.

Fontes:

– Agência Espacial Canadense: Informações sobre o asteroide Bennu.

– Plataforma de previsão meteorológica da VIA, Weatherhood: Fornece previsões meteorológicas detalhadas para a área de Vancouver.

– Página da missão da NASA: Atualizações sobre as descobertas da missão OSIRIS-REx a Bennu.

Nota: Este artigo é uma interpretação criativa do artigo original e pode não refletir todos os detalhes ou fatos com precisão.