Usando um giroscópio para medir variações na rotação da Terra

Uma equipe de cientistas desenvolveu uma nova maneira de medir variações na rotação da Terra usando um giroscópio. Os pesquisadores, baseados no Observatório Geodésico Wettzell da Alemanha, criaram uma cavidade laser de 16 metros de comprimento, conhecida como “G”, que funciona como um giroscópio tipo anel. No interior, feixes de laser duplos viajando em direções opostas interagem para criar um padrão de interferência. Os pesquisadores descobriram que, à medida que a Terra gira, as flutuações na sua taxa de velocidade são refletidas no padrão de interferência. Ao analisar o padrão de interferência, os pesquisadores conseguiram calcular a distância percorrida por um determinado ponto da Terra durante um período de tempo específico.

Em seu estudo publicado na revista Nature Photonics, os pesquisadores testaram o desempenho do giroscópio durante um período de quatro meses e foram capazes de medir a duração de um determinado dia em apenas alguns milissegundos. Este nível de precisão é muito maior do que os métodos anteriores usados ​​para medir a rotação da Terra e poderia ser usado para construir modelos geofísicos mais precisos para o transporte global.

As descobertas da equipe foram discutidas por Caterina Cimminelli e Giuseppe Brunetti em um artigo News & Views também publicado na Nature Photonics. Os investigadores propuseram que este novo método de medição da duração do dia, juntamente com as suas variações, poderia levar a modelos geofísicos melhorados, que têm aplicações abrangentes em campos como a ciência climática e a navegação. Os investigadores acreditam que esta abordagem poderia fornecer descrições mais precisas da duração de um dia, tendo em conta vários factores que influenciam a rotação da Terra, tais como a força da Lua, as correntes oceânicas e as condições atmosféricas.

No geral, esta nova abordagem baseada no giroscópio é promissora para o avanço da nossa compreensão da rotação da Terra e dos seus efeitos em vários fenómenos geofísicos.

